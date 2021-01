माहेरी आलेल्या पत्नीला न्यायला आलेल्या जावयाने सासऱ्याचे पाडले दात

सोलापूर : भारतमाता नगर (होटगी रोड) येथील अंदप्पा यशवंत विभुते यांची मुलगी सरोजा यांचा सांगलीतील प्रसाद शांतय्या नागमोती याच्याशी दोन वर्षांपूर्वी विवाह झाला. विवाहानंतर सासरच्यांनी विविध कारणास्तव त्रास द्यायला सुरवात केल्याने नऊ महिन्यांपूर्वी सरोजा माहेरी आली. 1 जानेवारी नववर्षानिमित्त सरोजाला सासरी घेऊन जाण्यासाठी पती, सासरे व नणंद सोलापुरात आले. मात्र, बोलणे चालू असतानाच वाद झाला आणि जावयाने सासऱ्याचा (सरोजाचे वडिल) दात पाडून जीवे मारण्याची धमकी दिली. या प्रकरणी एमआयडीसी पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिसांतील फिर्यादीनुसार... दोन वर्षांपूर्वी भारतमाता नगरातील (होटगी रोड) सरोजा विभुते यांचा विवाह सांगलीतील प्रसाद नागमोतीबरोबर झाला

सासरच्या त्रासाला कंटाळून सरोजा नऊ महिन्यांपूर्वी आली माहेरी

1 जानेवारीला पती, सासरा व नणंद हे तिघे सरोजा यांच्या घरी आले

बोलणे चालू असतानाच त्या तिघांनी सुरु केली शिवीगाळ

जावई प्रसादने सासऱ्याच्या तोंडावर मारुन पाडले दात

एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात पती, सासरा व नणंदविरुध्द गुन्हा दाखल मुलगी सासरच्या त्रासाला कंटाळून माहेरी आली होती. नऊ महिने होऊनही सासरचे लोक तिला घ्यायला आले नाहीत. 1 जानेवारीला आल्यानंतर सरोजाला घेऊन जाण्यानिमित्त बोलणी चालू होती. त्यावेळी प्रसाद नागमोती, कांचन शिवरुद्र चिंगळे व शांतप्पा धोंडप्पा नागमोती यांनी हुज्जत घालायला सुरुवात केली. त्यानंतर पत्नी व सरोजाला शिवीगाळ सुरु केली. प्रसाद याने तोंडावर हाताने मारहाण करुन दात पाडला आणि जीवे मारण्याची धमकी दिली, अशी फिर्याद अंदप्पा विभुते यांनी एमआयडीसी पोलिसांत दिली. त्यानुसार तिघांविरुध्द गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस नाईक श्री. ताकभाते हे करीत आहेत.

