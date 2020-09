कर्मवीर भाऊराव पाटलांमुळे राज्यात झाली शैक्षणिक क्रांती 

सोलापूर ः कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी स्थापन केलेल्या रयत शिक्षण संस्थेमुळे बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची दारे खुली झाली. राज्यभरात शैक्षणिक क्रांती झाली. त्यामुळे पुरोगामी समाज अस्तित्वात आल्याचे प्रतिपादन महापौर श्रीकांचना यन्नम केले. सम्राट चौकातील रयत शिक्षण संकुलच्या वतीने पद्मभूषण डॉ. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या 133 व्या जयंतीनिमित्त आयोजित अभिवादन कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. अध्यक्षस्थानी संस्थेच्या मध्य विभागाचे कार्याध्यक्ष संजीव पाटील होते. कार्यक्रमास केतन शहा, माधुरी पाटील, रमेश शहा, डॉ. श्रीकांत येळेगावकर, ऋतुजा शहा, प्राचार्य डॉ. दादासाहेब साळुंखे, मुख्याध्यापिका निलीमा शिरसाठ उपस्थित होते. महापौर म्हणाल्या, ""शिक्षणामुळे विद्यार्थी स्वावलंबी होतात. त्यांना आर्थिक स्थितीची जाणीव होते. हे तत्व कर्मवीरांनी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना सांगितले. त्यामुळे त्यांना प्रगतीची दिशा दिसली. साक्षरतेचे प्रमाण वाढल्याने शैक्षणिक, सामाजिक उन्नती झाली.''

संजीव पाटील म्हणाले, ""कोरोना महामारीच्या काळात संस्थेने ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. सुमारे तीन लाख विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. दूरदर्शन चॅनेल उपलब्ध झाल्यास राज्यभरातील सर्व विद्यार्थ्यांना अध्यापन करण्यास आमचे शिक्षक तयार आहेत.'' वसंत नागणे यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले. संजय जोशी यांनी सूत्रसंचालन केले. अंजली पिराले यांनी आभार मानले. प्रमुख पाहुण्याच्या हस्ते गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमास प्रा. डॉ. राजेंद्रसिंह लोखंडे, डॉ. मल्लिनाथ अंजूनगीकर, डॉ. रावसाहेब ढवण, रामचंद्र हक्के, मधुकर श्रीवास्तव, चंद्रकांत घुले उपस्थित होते. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी राहुल कांबळे, हेमंत पवार, अमर देशमुख, सतोष वालवडकर, सुवर्णमाला आधटराव, ज्योती चव्हाण, प्रतिमा जाधव, प्रतिभा भोसले, महावीर आळंदकर व सुनीता पाटील यांनी प्रयत्न केले.



