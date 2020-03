पंढरपूर (जि. सोलापूर) : महात्मा जोतीराव फुले कर्जमाफी योजनेतील लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या आधार प्रमाणिकरणाचे काम वेगाने सुरु आहे. पंढरपूर तालुक्‍यातील एकूण 13 हजार 436 लाभार्थींपैकी 11 हजार 312 थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या खात्याचे प्रमाणिकरणाचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम दोन दिवसात पूर्ण केले जाईल. प्रमाणिकरणात जिल्ह्यातील इतर तालुक्‍यांच्या तुलनेत पंढरपूर तालुका आघाडीवर आहे, अशी माहिती पंढरपूर विभागाचे उपजिल्हाधिकारी सचिन ढोले यांनी दिली. महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा लाभ पंढरपूर तालुक्‍यातील 13 हजार 436 शेतकऱ्यांना झाला असून या शेतकऱ्यांचे सुमारे 140 कोटी रुपयांचे कर्ज माफ झाले आहे. कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरु झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या आधार कार्ड लिंक करुन त्याचे प्रमाणिकरण झाल्यानंतर तत्काळ शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यावर पैसे जमा केले जाणार आहेत. शेतकरी कर्जमाफी प्रमाणिकरणाचे काम तालुक्‍यातील प्रत्येक ग्रामपंचायत, विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्या, महाईसेवा केंद्र, आपले सरकार या बरोबबरच विविध बॅंकांमध्ये विनाशुल्क सुरु आहे. अवघ्या तीन ते चार दिवसांमध्ये तालुक्‍यातील 11 हजार 312 शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्याचे प्रमाणिकरण करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित 2 हजार 124 शेतकर्यांच्या खात्याचेही प्रमाणिकरणाचे काम सुरु आहे. हे काम दोन दिवसात पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधीत संस्था व बॅंकाने दिल्या असल्याचे ढोले यांनी सांगितले.

