मोहोळ (सोलापूर) : मोहोळ तालुक्‍यात होऊ घातलेल्या 76 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीत लॉकडाउनचा मुद्दा गाजू लागला आहे. लॉकडाउनच्या काळात गाव पुढाऱ्यांनी गावातील गरिबांची साधी विचारपूस सुद्धा केली नाही, मदत तर लांबच ! नेते घराबाहेरही पडत नव्हते, मात्र तेच नेते आता रात्रंदिवस निवडणुकीसाठी घर ना घर टिपत आहेत. त्यामुळे आता "कुठे गेला लॉकडाउन? आम्ही आता दिसलो काय?' अशी विचारणा मतदारांकडून होऊ लागल्याने गाव पुढाऱ्यांची भंबेरी उडत आहे. काहीतरी कारण सांगून वेळ मारून नेण्याचा प्रकार सध्या ग्रामीण भागातील नेत्यांकडून सुरू आहे. मोहोळ तालुक्‍यात ग्रामपंचायत निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे. बहुतांश ठिकाणी राष्ट्रवादीच्याच दोन गटांत निवडणूक होत आहे, तर काही ठिकाणी पक्षभेद विसरून गावच्या विकासासाठी गावकरी एकत्र येत असल्याचे दिसत आहेत. बिनविरोधसाठी अनेकांनी लाखोंची बक्षिसे, वेगवेगळ्या विकास निधीची आमिषे दाखवली आहेत. सध्या ग्रामीण भागातील युवकांच्या डोक्‍यात निवडणुकीची मोठी हवा शिरली आहे. ज्येष्ठांच्या ऐकण्याच्या मन:स्थितीत ते दिसत नाहीत. आपल्या गावात कशाची अडचण आहे, निवडणूक आल्यावर आपण काय विकास करणार यावर बोलायला कोणीच तयार नाही. विकासाचा मुद्दा विसरल्याचे चित्र आहे. केवळ मला निवडून द्या, हा एकच ध्यास प्रत्येकाचा दिसून येत आहे. या निवडणुकीच्या माध्यमातून जवळचे नातेवाईक असूनही वर्षानुवर्षे एकमेकांची भेट न झालेले एकत्र येत असल्याचे चित्र आहे. ढाब्यावर जेवणावळी तर सुरूच आहेत. सध्या कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यात गाव पुढारी गुंतले आहेत. आपल्या गटातून एखाद्याला उमेदवारी द्यायची म्हणजे त्याचे सर्वच धुणे धुवावे लागते, त्यामुळे गाव पुढारी वैतागले आहेत. सरपंच आरक्षण हे निवडणूक झाल्यावर जाहीर होणार असल्याने नेतेमंडळी तसेच सदस्यही तणावाखाली असल्याचे चित्र आहे. तालुक्‍यात अनेक ग्रामपंचायती बिनविरोधच्या मार्गावर आहेत, मात्र सरपंच व उपसरपंच पदासाठी एकमत होत नसल्याने अडचण झाली आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Leaders who did not appear in the lockdown are now visiting voters from house to house