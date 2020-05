हृदयस्पर्शी! साहेब, अन्न मिळाले नाही तर बाळाला कसे दूध पाजू

सोलापूर : साहेब, आईला अन्न मिळाले नाही तर बाळाला ती कसे दूध पाजू शकेल..! आता आमच्या मोठ्यांचं होईल कसेही...पण, बाळ कसे ऐकेन.. ते केवळ नऊ महिन्यांचे आहे. त्याला तर दररोज दूध पाहिजे... आमच्याकडचे जे होते ते आता संपले आहे... त्यामुळे आता आम्ही जगावे की मरावे असाच प्रश्‍न उभा ठाकला आहे...आमच्यासाठी नाही तर बाळासाठी तरी आम्हाला काहीतरी करावे लागणार आहे...ही कहाणी आहे रस्त्यावरील मजुरीचे काम करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या बिगारी मजुराची. हेही वाचा : लॉकडाऊमुळे बंद असलेल्या शाळेतून संगणकांची चोरी कुमठे गावातील तांड्यावर राहणारी एक व्यक्‍ती रस्त्यावरील कामावर खडी टाकणे, डांबर टाकणे किंवा छोटी-मोठी बिगारीची कामे करते. ते म्हाणाले, लॉकडाउनमुळे आमच्याकडील सारे संपले बघा...जे चार-दोन पैसे होते, त्यामध्ये शासनाकडून रेशन दुकानावरून जे दोन-पाच किलो धान्य मिळाले तेच थोडे-थोडे करून आम्ही इथपर्यंतचे दिवस काढले. परंतु, आता आम्ही थकलो आहोत. आमचे बाळ नऊ महिन्यांचे आहे. त्याच्या आईला आम्ही कसेतरी करून थोडीफार जेवणाची व्यवस्था करत आलो. गेल्या दोन महिन्यांपासून एकही काम मिळालेले नाही. तसेच, लॉकडाउनमुळे बाहेरही पडता येत नाही. त्यामुळे आमच्या कुटुंबाची उपासमार होत आहे. या सर्व गोष्टींनाच संतापून मुख्यमंत्री आरोग्य हेल्पलाइनशी संपर्क केला होता. परंतु, त्यांनी जो नंबर दिला आहे, तोही लागत नाही. हेही वाचा : सोलापुर महापालिकेची सर्वसाधारण रद्द त्यांच्या घरची इतकी बिकट परिस्थिती असून गेल्या महिन्यापासून घरात अन्नाचा एक कणही शिल्लक नाही. त्यांनी मुख्यमंत्री समुपदेशनच्या हेल्पलाइनवर फोन केला. त्यांना अपेक्षित होते की आरोग्याबाबत काही विचारणा करतील; मात्र एक पिता या नात्याने आर्त स्वरात ते म्हणाले, ""ताई आम्हाला जेवायला काहीच नाही, घरी नऊ महिन्यांचे बाळ आहे. आईच्या पोटात काहीच नाही. मग, बाळासाठी आईला दूध कसे येईल.''

सोलापुरात गेल्या 17 वर्षांपासून ते रस्त्याची कामे करतात. त्यांना दिवसाला 200 ते 300 रुपये मजुरी मिळते. या मजुरीवरच त्यांचा उदरनिर्वाह चालतो. ते राहायला कुमठ्यातील तांड्यावर आहेत. पत्र्याचे घर असून घरात आई, पत्नी आणि नऊ महिन्यांचे बाळ आहे. दोन महिन्यांपासून रस्त्यांची कामे बंद असल्याने घरात काही नाही. घरात त्यांची पत्नी बाळंतीण आहे. तिला दोन वेळेचे अन्न मिळत नसल्याने या बाळाला दूध येत नसल्याने ते बाळही चार ते पाच दिवसांपासून अर्धपोटी आहे. रेशन कार्ड नसल्याने रेशन दुकानातून धान्य मिळत नाही. आज त्यांच्या घरात धान्याचा एक कणही नाही. मुख्यमंत्री आरोग्य हेल्प लाइनशी संपर्क साधल्यावर त्यांना एक दुसरा नंबर मिळाला; मात्र तोही बंद लागला. आता, जगायचं कस आणि या बाळाला काय खाऊ घालू असा प्रश्‍न त्यांच्या समोर आहे. ते म्हणाले, सरकारने अम्हाला धान्य द्यावे तसेच रस्त्याची कामे सुरू करावेत, म्हणजे आमच्या हातावरच्या पोटला अन्न मिळेल. आम्हाला रोज घाम गाळल्यावरच पैसा मिळतो आणि घरात चूल पेटते.

