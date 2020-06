कोरोनाबरोबर जगायला शिकलं पाहिजे - पाटील

मोहोळ (जि. सोलापूर) ः सध्याच्या कोरोनाच्या महामारीत कोरोना बरोबर जगायला शिकलं पाहिजे, समाजबदल हा वेगाने घडत आहे आणि तो स्वीकारला पाहिजे. कोरोनावर प्रभावी लस निघेपर्यंत हा किल्ला लढविला पाहिजे असे प्रतिपादन जिल्हा पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील यांनी केले. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आजच्या परिस्थितीवर अधीक्षक पाटील वार्तालाप करीत होते. यावेळी मोहोळ पोलिस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक सूर्यकांत कोकणे, गोपनीय विभागाचे हवालदार निलेश देशमुख आदीसह अन्य पोलीस कर्मचारी उपस्थित होते. यावेळी अधिक्षक पाटील यांनी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. अधीक्षक पाटील म्हणाले, नागरिकांनी आता बाहेर पडले पाहिजे. घरात किती दिवस बसणार. सर्व नियम अटी पाळून छोटे-मोठे व्यवसाय सुरू केले पाहिजेत. लॉकडाउनच्या काळात नागरिकांनी प्रशासनाला मोठे सहकार्य केले आहे. विनाकारण फिरणाऱ्या 1 हजार 900 जणांवर पोलीस कारवाई करण्यात आली, तर दहा हजार वाहने जप्त करण्यात आली. पोलिसांनीही काही गोष्टीचा अतिरेक केला, परंतु त्यांना त्याची शिक्षा देण्यात आली. पोलिसाकडे बघण्याचा सर्वसामान्यांचा दृष्टिकोन आता बदलला आहे. लॉकडाउनच्या काळात शारीरिक गुन्ह्यामध्ये वाढ झाल्याचेही पाटील यांनी सांगितले. कोरोनावर मात करू जेवढे मोठे संकट तेवढी मोठी संधी या हिशोबाने पोलिसांनी काम केले आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील दोन ते तीन तालुके वगळता इतर तालुके कोरोना मुक्त आहेत, ही मोठी जमेची बाजू आहे. नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये पण काळजी घेतली पाहिजे. पोलीस प्रशासन पाठीशी आहे. आपण सर्वजण मिळून कोरोना वर मात करू. - मनोज पाटील, पोलिस अधीक्षक

