कोरोना : लॉकडाउन आलंय आमच्या नरड्याला! 

सोलापूर : "शहरात महापालिका परिवहन सेवा मोडकळीस आली असताना, त्याची कमी आम्ही रिक्षाचालक भरून काढत आहोत. रिक्षा सेवेतून शहरातील अंतर्गत दळणवळण सुस्थितीत आहे. मात्र, ही सेवा देणाऱ्या आम्हा रिक्षाचालकांचे कुटुंब आज लॉकडाउनने उपाशी आहे. एकवेळ जेवणाची भ्रांत झाली आहे. कर्जाचे व बचत गटाचे हप्ते, किराणा माल, घराचे व रिक्षाचे भाडे, मुलांच्या शिक्षणाचा, औषधांचा व अन्य खर्च अशा अनेक समस्या आमच्यासमोर अकस्मात उभ्या ठाकल्या आहेत. आमच्याकडे ना समाजसेवी संस्थांची मेहरनजर ना सरकारची. मुले उपाशी झोपताना जीव तुटत आहे. आता 30 एप्रिलपर्यंत लॉकडाउन झाल्याचे कळते. हे लॉकडाउन आता आमच्या नरड्याला आलंय,' अशा उद्विग्न व्यथा रिक्षाचालकांनी "सकाळ'शी बोलताना व्यक्त केल्या. हेही वाचा - रेल्वेचा मोठा निर्णय! प्रवाशांना मिळणार 100 टक्के परतावा करून खाणाऱ्यावर भिकेची वेळ येईल की काय?

शहरात 25 मार्चपासून लॉकडाउन असल्याने रिक्षाचालकांवर व्यवसायास बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे रोजच्या कमाईतून घरप्रपंच करणाऱ्या रिक्षाचालकांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. 15 एप्रिलपासून पुन्हा नव्या जोमाने कामाला लागू, असा विचार करत असतानाच, आता राज्य शासनाने 30 एप्रिलपर्यंत लॉकडाउन वाढवल्याने रिक्षाचालकांसमोर जीवनमरणाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. "करून खाणाऱ्यांवर भिकेची वेळ येईल की काय?' अशी भीतीही रिक्षाचालकांनी व्यक्त केली आहे. कोरोना विषाणूने सर्वत्र लॉकडाउन झाले आहे. त्यात आम्हाला रिक्षाचा व्यवसायही बंद करावा लागल्याने अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. आम्हाला दुसरा पर्याय नसून अर्थार्जनाशिवाय घरीच बसावे लागत आहे. अशा परिस्थितीतच संसार करावा लागत आहे. आता रोज काळा चहा करून पीत आहोत. असेल ते जेवण करून खात आहोत.

- शोभा घंटे,

महिला रिक्षाचालक संचारबंदीने उदरनिर्वाह कसा करावा, असा प्रश्‍न पडला आहे. लॉकडाउनने व्यवसायावर परिणाम होत आहे. सुरवातीला रिक्षातून रुग्णांना ने-आण करण्यासाठी रिक्षा बाहेर काढत होते; परंतु आता पोलिस बाहेर येण्यास मनाई करीत आहेत. अशावेळी काय करावे अन्‌ काय खावे? सकाळी एकवेळ भाकरी केली की सायंकाळी फक्त भात शिजवून खावे लागत आहे.

- अंबिका पनघंटे,

महिला रिक्षाचालक आम्हाला काम केल्याशिवाय भागत नाही. रिक्षा बंद असल्याने रिक्षाचे हप्ते कसे फेडायचे? घरी वृद्ध आईवडील आहेत, त्यांच्या औषधपाण्याचा खर्च, घरभाडे व मुलांच्या पुढच्या वर्षीचा शिक्षणाचा खर्च कसा करणार? 22 मार्चपासून रिक्षा बंद आहे. आता 30 एप्रिलपर्यंत लॉकडाउन आहे. इतके दिवस आम्ही कसे तग धरणार?

- अंकुश साबळे,

रिक्षाचालक मी 20 वर्षांपासून रिक्षा चालवता; पण आतासारखी वेळ कधी आली नाही. रिक्षा बंद असल्याने अनेकांची देणी, बॅंकेचे हप्ते, बचत गट, किराणा दुकानदाराची उधारी कशी फेडणार? घरची सर्व जबाबदारी माझ्या एकट्यावर आहे. आता तर लॉकडाउन आमच्या नरड्याला आलंय. कोण उधारी देईना, दाद देईना. करून खाणाऱ्यावर भिकेची वेळ आली आहे.

- बाळू लिंबोळे,

रिक्षाचालक मी रिक्षा चालवली तर घरप्रपंच भागतो. घर भाड्याचं असून रिक्षाही भाड्याने घेऊन चालवतो. रोज 400 ते 500ची कमाई लॉकडाउनमुळं बुडाली. चार मुले व पत्नी असून आता आम्ही पती-पत्नी एकवेळ जेवायच; मात्र पोरांना दोन वेळ खाऊ घालत आहोत. आता लॉकडाउन 30 एप्रिलपर्यंत वाढल्याने आमच्या अडचणी वाढल्या. कोणीतरी आम्हाला तारतील, या आशेवर दिवस काढतोय.

- दुर्गादास घोडके,

रिक्षाचालक

