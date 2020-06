लॉकडाउनमध्ये फळबागा तोट्यात; शेतकरी पुन्हा वळला ऊस लागवडीकडे 

मोहोळ (सोलापूर) : खरबूज, कलिंगड, द्राक्षे, डाळिंब, बोर या पिकांच्या शेतकऱ्यांचे गेल्या तीन महिन्यापासून मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यामुळे आता शेतकरी पुन्हा एकदा ऊस लागवडीकडे वळला आहे. सध्या मोहोळ तालुक्‍यात ऊस लागवडीची लगबग सुरू झाली आहे. शेतकरी वेगवेगळ्या वाणाची लागवड करीत आहेत. मात्र लागवडसाठी लागणाऱ्या बेण्याच्या व रासायनिक खताच्या वाढत्या दरामुळे आर्थिक अडचणी निर्माण होत आहे.

गेल्या सुमारे तीन महिन्यापासून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील तसेच जिल्ह्यातील सर्व कृषी बाजारपेठा बंद असल्याने शेतकऱ्यांनी उत्पादीत केलेली खरबूज, कलिंगड, काकडी या वेलवर्गीय फळ भाज्या तसेच द्राक्ष, डाळिंब, बोर आदी फळे विकली गेली नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कोट्यावधींचे नुकसान झाले आहे. त्यावर केलेला खते, फवारणी, बैल मशागत हा खर्चही वाया गेला. अनेक शेतकऱ्यांनी विविध बॅंकांचे लाखो रुपयांचे कर्ज घेऊन हा उद्योग केला आहे. या लॉकडाउनच्या काळात ज्या शेतकऱ्यांनी उसाची लागवड केली तोच भाग्यवान ठरला, अशी चर्चा सध्या सुरू आहे. त्यामुळे शेतकरी पुन्हा एकदा ऊस लागवडीकडे वळला आहे.

मोहोळ तालुक्‍यात सध्या को-265, को-86032, को-671 या वाणाची शेतकरी लागवडीसाठी निवड करीत आहेत. पाच किंवा सहा फूट अंतरावर ऊस लागवड करावयाची म्हटले तरी एकरी सुमारे एक गुंठा ऊस बेणे लागते. चार ते पाच हजार रुपये प्रती गुंठ्याचा बेण्याचा दर आहे. जवळ पैसा नाही, गेल्या गळीत हंगामातील उसाची एफआरपी कारखान्याने अद्याप दिली नाही. त्यामुळे ज्यांच्याजवळ बेणे आहे. त्याला गळ घालून उसनवारीवर शेतकरी बेणे खरेदी करीत आहेत व आपली ऊस लागवड पूर्ण करत आहेत. तसेच ऊस लागवडीसाठी परिसरातील कारखान्यांकडून कुठलेच सहकार्य मिळत नाही. मात्र, ऊस लागवड केली की त्याची नोंद धरण्यासाठी चिटबॉय धडपडताना दिसत आहेत.

Web Title: Loss of orchards in the lockdown farmers turned to sugarcane cultivation again