सोलापूरः नियोजनबद्ध प्रयत्न झाल्यास वैद्यकीय तंत्रज्ञान व विधी क्षेत्रात देखील मराठी भाषेचा उपयोग चांगल्या पध्दतीने करता येऊ शकतो असे प्रतिपादन प्राचार्य डॉ. आय.जी.तांबोळी यांनी येथे व्यक्त केले.

येथील दयानंद महाविद्यालयात मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा अंतर्गत मराठी भाषाः काल, आज आणि उद्या या विषयावर प्राचार्य डॉ. तांबोळी यांचे व्याख्यान झाले

ते पुढे म्हणाले की मराठी ही अत्यंत प्राचीन भाषा आहे समकालीन संतांनी या भाषेला समृद्ध केले. त्याचप्रमाणे विचारवंतांनी देखील या भाषेचे वैभव वाढवले. मध्यंतरीच्या काळात या भाषेवर इतर भाषांची आक्रमणे झाली. परंतु मराठीने सर्व आक्रमणे परतवून लावली. एवढेच नव्हे तर बदलत्या काळातही स्वतःचे वैभव सिद्ध केले. नियोजनबद्ध प्रयत्न झाल्यास वैद्यकीय तंत्रज्ञान व विधी हे विषय देखील मराठीतून शिकवणे शक्‍य आहे असे त्यांनी नमूद केले. महाविद्यालयाचे प्राचार्य तथा कार्यक्रमाचे अध्यक्ष डॉ. विजयकुमार उबाळे यांनी सांगितले की. मराठी भाषा ही संस्काराची भाषा आहे. तसेच ती हृदयाची भाषा आहे त्याचा अभिमान आपण बाळगायला पाहिजे असे नमुद केले.

यावेळी कार्यक्रमात गौरव वाघमारे, आमिषा कांबळे, आकांक्षा सोनवणे, श्रद्धा हुलसुरे, ऐश्वर्या कोनापुरे, मयुरी सलगर, पृथ्वी गवळी, आरती लांझाने, विशाल घंटे, नम्रता वाघमारे, रमाकांत बडवे, कौस्तुभ चित्रावकर, रितिका इंगळे, काजल चव्हाण, नम्रता गवळी, प्रतिक डावरे, अनिता राठोड, शिवानी गाडेकर, वृषाली सुरवसे, धम्मदिना वाघमारे, आप्पाराव शिंदे यांची भाषणे झाली. या कार्यक्रमाचे संयोजन मराठी विभाग प्रमुख प्रा. डॉ. डी. आर. गायकवाड, डॉ. आर.व्ही. शिंदे यांनी केले होते. सूत्रसंचालन काजल चव्हाण व रमाकांत बडवे यांनी केले. मयुरी सलगर हिने आभार मानले.



