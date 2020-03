वेळापत्रक निश्चित... अशी होणार राज्यातील शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्ती

सोलापूर : राज्यातील सर्वभाषिक शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवण्याची सक्ती करण्याचे वेळापत्रक निश्चित झाले आहे. या संदर्भातील आदेश राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यानुसार 2020-21 या शैक्षणिक वर्षांपासून पहिली आणि सहावीच्या वर्गासाठी मराठी भाषेचा विषय सक्तीचा असणार आहे. राज्यातील पहिली ते दहावीपर्यंतच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीचा करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतला होता. मराठी राजभाषा दिनाच्या पूर्वसंध्येला विधान परिषदेत त्यावर शिक्कामोर्तबही करण्यात आले. राज्यातील सर्व बोर्डाच्या शाळा व केंद्र शासनाशी संलग्न शाळांना हा निर्णय बंधनकारक असणार आहे. ज्या शाळा या निर्णयांची अंमलबजावणी करणार नाही, त्या शाळांवर कारवाई केली जाणार आहे. महाराष्ट्रातील सर्व शिक्षण मंडळाच्या शालेय अभ्यासक्रमात मराठी भाषा अनिवार्य असणार आहे. मराठी भाषाविषयक धोरणाचा हा एक अविभाज्य भाग असणार आहे.इंग्रजीसह सर्व भाषांतील शिक्षण मंडळांना त्यांच्या अभ्यासक्रम नियमांत मराठी भाषा सक्तीची असल्याचे नमूद करावे लागणार आहे. अशा शाळांना ना हरकत प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक असणार आहे. नाहरकत प्रमाणपत्र देऊनही मराठी भाषा न शिकवणाऱ्या शाळांना सुरवातील दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. त्यानंतरही तीच स्थिती राहिल्यास शाळेची मान्यता रद्द केली जाणार आहे. त्याची देखरेख करण्यासाठी एका विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाणार आहे. राज्यातील कोणत्याही शाळांमध्ये मराठी बोलण्यांवर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे बंधन टाकता येणार नाही. मराठी भाषा बोलण्यावर बंदी घालण्यासंदर्भात कोणत्याही प्रकारची सूचना देता येणार नाही किंवा फलकाद्वारे प्रदर्शित करता येणार नाही. या अधिनियमातील तरतुदीनुसार देण्यात आलेल्या कोणत्याही आदेशास न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. तसेच या अधिनियमानुसार केलेल्या कारवाईस न्यायालयाद्वारे कोणताही मनाई हुकुम देता येणार नाही, असे राजपत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. असे आहे मराठी सक्तीचे वेळापत्रक



