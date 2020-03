कोरोना : किराणा घ्यायचा असेल तर असे जावा (video)

सोलापूर : कोरोना व्हायरसने घातलेल्या थैमानामुळे देशात संचारबंदी लागू केली आहे. यातच जीवनावश्यक साहित्य खरेदी करण्यासाठी दुकाने सुरु ठेवण्यात आली आहेत. परंतु ते साहित्य खरेदी करताना नागरिक त्या दुकानासमोर गर्दी करु नये. यासाठी विक्रेत्यांच्यासमोर तीन- तीन फुटांचे मार्किंग करण्यात आले आहेत.

कोरोना विषाणूंचा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या वतीने विविध उपाययोजना करण्यात येत आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनही अहोरात्र प्रयत्न करत आहे. जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करताना मास्क बांधण्यास एकमेकांमध्ये अपेक्षित अंतर सोडण्यात येत नसल्यामुळे सरकारने दुकानांसमोर किमान तीन- तीन फुटांचे मार्किंग करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे किराणा दुकानदाराने विक्रेत्यांच्यासमोर चुना-खडू-रांगोळीद्वारे तीन-तीन फुटांचे बॉक्स मारण्यात आले आहेत. किराणा दुकाना समोर एकाच ठिकाणी केवळ चार ते सहा बॉक्स मारले जात आहेत. जेणेकरून सामान खरेदी करण्यासाठी अधिक नागरिक एका ठिकाणी येऊ नये, त्याची दक्षता घेण्यात येत आहे. किराणा सामान खरेदी करण्यासाठी आलेले नागरिक एकमेकांपासून ठराविक अंतरावर उभे असतील याची दक्षता दुकानदारांकडून घेतली जात आहे. तीन तीन फुटांचे अंतर कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सरकार जे काही नियम काढत आहेत ते सर्वांनी पाळले पाहिजे. यासाठी एकाच ठिकाणी नागरिकांची गर्दी होऊ नये, त्यामुळे त्यांच्यात तीन तीन फुटांचे अंतर राहण्यासाठी किराणा दुकानांसमोर मार्किंग करण्यात आली आहे.

- प्रमोद हारके, दुकानदार



