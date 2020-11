मास्क हाच सध्या कोरोनावरील लस ! मुख्यमंत्र्यांच्या कानमंत्रामुळे सावरला प्रभाग- सहा

सोलापूर : कोरोनाचा संसर्ग शहरात वाढत असताना प्रभागातील कोणीही त्याला बळी पडणार नाही, याची नगरसेवकांनी घेतलेली दक्षता, कोविड वॉरियर्ससह प्रशासकीय यंत्रणांनी केलेल्या मदतीच्या बळावर आणि नागरिकांच्या सहकार्यातून प्रभागातील कोरोनाचा संसर्ग आता कमी झाला आहे. मास्क हाच कोरोनावरील सध्या उपाय असल्याचा संदेश मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी सुरवातीला दिला. त्यानुसार जनजागृती केल्याने मृतांची संख्या 23 वर थांबली असून प्रभागात आता ऍक्‍टिव्ह रुग्णांची संख्या 15 आहे. प्रभागासंबंधी ठळक बाबी... आतापर्यंत आढळले 374 रुग्ण

एकूण रुग्णांपैकी 335 रुग्ण झाले बरे

आतापर्यंत 23 रुग्णांचा बळी

15 रुग्णांवर सुरु आहेत रुग्णालयात उपचार प्रभाग समितीचे अध्यक्ष असल्याने शहर समितीपुढे विक्रेत्यांचीही टेस्ट करुन घ्यावी, असे सूचविले. मास्क, सॅनिटायझरचेही वाटप केले. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी दिलेल्या सूचना, नियमांचे पालन तंतोतंत होईल, याकडे लक्ष दिले. प्रभाग आणि प्रभागातील नागरिक सुरक्षित राहतील, पॉझिटिव्ह आलेल्यांवर तत्काळ उपचार होतील, मृतांची संख्या पूर्णच कमी होईल, याकडेही लक्ष दिले. महापालिकेच्या सर्वच विभागांनी सफाई कामगार, आशासेविका, अग्निशामक, सलगर वस्ती पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक संपत पवार, वीज व पाणी पुरवठा, देगाव नागरी आरोग्य केंद्रातील डॉक्‍टर, कर्मचाऱ्यांसह प्रभागातील कोविड वॉरियर्स यांनी अथक परिश्रम घेतले. अक्‍कलकोट दौऱ्यात मुख्यमंत्र्यांनी मास्क हीच कोरोनावरील लस त्यांनी हा मोलाचा सल्ला दिला, असेही वानकर यांनी सांगितले. दुसरीकडे देगाव, बसवेश्‍वर नगर, आमराई, दमाणी नगर, थोबडे वस्ती, लक्ष्मी- विष्णू मिल चाळ, साठे-पाटील वस्ती या परिसरात नगरसेवक गणेश वानकर, मनोज शेजवाल, नगरसेविका ज्योती खटके यांनी घरोघरी जाऊन नागरिकांनी आरोग्याची काळजी घेतली. प्रशासकीय यंत्रणेसह नागरिकांच्या प्रयत्नाला यश

नागरिक घराबाहेर पडणार नाहीत, याची दक्षता घेत त्यांना मेडिसीन, पीठ तयार करुन धान्य, जिवनावश्‍यक वस्तू मोफत वाटप केले. त्याचवेळी ज्येष्ठ नागरिकांची मतदार यादी घेऊन घरोघरी जनजागृती केली. सौम्य लक्षणे असलेल्यांना वेळेत उपचार दिले. रॅपिड ऍन्टीजेन टेस्ट आणि फिवर ओपीडीवर भर दिला. त्यामुळे मृतांची संख्या आटोक्‍यात आली.

- गणेश वानकर, नगरसेवक जनजागृतीमुळे थांबतोय कोरोनाचा संसर्ग

कोरोना रुग्ण आढळलेल्या परिसरात सॅनिटायझर फवारणी, प्रतिबंधित क्षेत्रात जनजागृती केली. रॅपिड ऍन्टीजेन टेस्टची तीन शिबिरे घेतली. भाजी मार्केटमधील दुकानदारांची टेस्ट घेतली. त्यामुळे प्रभागातील कोरोनाचा संसर्ग कमी होण्यास मदत झाली. मास्क, धान्य वाटप केले आणि प्रभागातील कोरोनाचा संसर्ग कमी होण्यास नागरिकांची मोठी मदत झाली.

- ज्योती खटके, नगरसेविका

Web Title: The mask is the current vaccine against corona! controled ward-six due to CM's ear mantra