लॉकडाऊनकडे अडचण म्हणून पाहू नका; यातूनच ‘या’ संधी...

चिखलठाण (सोलापूर) : शेतकऱ्यांनी कोरोनाच्या लाँकडाऊनकडे अडचण म्हणून न पाहता संधी म्हणून पहावे. सोलापूर जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी युरोपच्या बाजारपेठचे लक्ष ठेवून निर्यातक्षम उत्पादनासाठी विषेश प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन नाशिक येथील सह्याद्री फार्मसचे अध्यक्ष विलास शिंदे यांनी केले.

शेटफळ (ता. करमाळा) येथील शेतकरी गट व शेतकरी उत्पादक कंपनी यांच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी कृषिरत्न आनंद कोठडिया होते. शिंदे म्हणाले, कोरोनाच्या संकटामुळे शेतकरी अडचणीत आहे. ही वस्तुस्थिती असली तरी या अडचणीवर मात करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पुढे आले पाहिजे. निर्यातक्षम व दर्जेदार शेतीमालाचे उत्पादन घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. खुल्या अर्थव्यवस्थेमुळे दर्जेदार मालासाठी जगाची बाजारपेठ खुली आहे. सोलापुरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

सोलापूर जिल्ह्यातील जमीन व वातावरण केळी पिकासाठी उपयुक्त असल्याचे सिद्ध झाल्याने यापुढे पिकाच्या क्षेत्रातच्या वाढीबरोबरच उत्पादनाच्या दर्जावाढीसाठी ही जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. करमाळा तालुक्यातील उत्पादीत शेतमाल देशांतर्गत बाजारपेठेत पाठवण्यासाठी तालुक्यातील जेऊर रेल्वे स्टेशन ठिकाण महत्वाचे ठरू शकते. या ठिकाणी शेतमाल एकत्रित करून रेल्वेच्या माध्यमातून पाठवला गेल्यास वहातुक खर्चाची व वेळेची बचत होऊ शकते. परिणामी शेतमालाला चांगला दर देणे शक्य होईल. यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज व्यक्त केली. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी संघटित होऊन गटशेती व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून मार्केटिंगसाठी प्रयत्न करावेत. यासाठी आडचणी आल्यास आम्ही सहकार्य व मार्गदर्शन करू. यावेळी केळी निर्यात समितीचे सदस्य किरण डोके, वैभव पोळ, विजय लबडे यांनी परिसरातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी विशद केल्या. निर्यातक्षम उत्पादनासाठी कृषी तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाची व्यवस्था करण्याचे आश्वासन शिंदे यांनी दिले. या कार्यक्रमाला कृषिरत्न आनंद कोठडिया, लोकविकास शेतकरी उत्पादक कंपनीचे अध्यक्ष विष्णू पोळ, नानासाहेब साळुंके, प्रशांत नाईकनवरे, गंगाधर पोळ, कैलास लबडे, अक्षय पोळ उपस्थित होते.

