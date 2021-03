जेवढ्या एचपीची मोटार तेवढीच रक्कम भरा ! जेऊर येथे महावितरण अधिकारी व शेतकऱ्यांच्या बैठकीत तोडगा 

करमाळा (सोलापूर) : शासनाने शेतकऱ्यांकडे वीजबिल वसुलीचा तगादा लावल्याने शेतकरी अडचणीत आले असून, सोमवारी जेऊर येथे महावितरणचे अधिकारी व शेतकरी यांच्या बैठकीत प्रति एचपी एक हजार याप्रमाणे जेवढ्या एचपीची मोटार असेल तेवढी रक्कम शेतकऱ्यांनी भरण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला असल्याची माहिती शिवसेनेचे माजी आमदार नारायण पाटील यांनी दिली आहे. जेऊर (ता. करमाळा) येथे सोमवारी (ता. 22) महावितरणच्या वतीने सुरू असलेल्या वीज कनेक्‍शन तोडणीला विरोध होत असताना यावर मार्ग काढण्यासाठी माजी आमदार नारायण पाटील यांच्या उपस्थितीत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. महावितरणचे सुमीत जाधव, श्री. गलांडे, श्री. काळे यांच्या उपस्थितीत ही बैठक झाली. या वेळी पुढे बोलताना माजी आमदार नारायण पाटील म्हणाले, मागील पाच वर्षांत शेतकऱ्यांना विजेच्या संदर्भात कुठलाही त्रास झाला नाही. मात्र सध्या वीज बिल वसुलीसाठी मोठा तगादा लावला जात आहे. यामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत. महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी वीज कनेक्‍शन कट न करता शेतकऱ्यांना सहकार्य करावे. शेतकऱ्यांनी देखील ठरल्याप्रमाणे वीज बिल भरून अधिकाऱ्यांना सहकार्य करावे. या वेळी पंचायत समितीचे सभापती गहिनीनाथ ननवरे, उपसभापती दत्तात्रय सरडे, माजी सभापती शेखर गाडे, पंचायत समिती सदस्य अतुल पाटील, गणेश चौधरी, शिवसेना जिल्हा उपप्रमुख महेश चिवटे, युवा सेना प्रमुख विशाल गायकवाड, अजित तळेकर, नवनाथ झोळ, धुळाभाऊ कोकरे, राजाभाऊ कदम, देवानंद बागल, युवा सेना तालुका समन्वयक शंभूराजे फडतरे, जयप्रकाश बिले, प्रा. संजय चौधरी, संजय फडतरे, आबासाहेब आंबारे, महेंद्र पाटील, पंडित वळेकर, उपसरपंच कोकाटे, सचिन राऊत, दादा भांडवलकर, चंद्रप्रकाश दराडे, डॉ. कानगुडे, अजित वगरे, श्री. मंगवडे, सोमनाथ देवकाते, भीमराव घाडगे, रामेश्वर तळेकर, महादेव धडस, नितीन हिवरे आदी उपस्थित होते. एचपीप्रमाणे वीजबिल

या बैठकीत एक एचपी मोटारीला एक हजार, दोन एचपीला दोन हजार, तीन एचपीला तीन हजार याप्रमाणे प्रत्येक एचपीला हजार रुपये वाढ याप्रमाणे तोडगा काढण्यात आला व तो सर्वांनी मान्य केला. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

