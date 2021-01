अनगरसह परिसरातील ग्रामपंचायती बिनविरोधची परंपरा कायम ! 

अनगर (सोलापूर) : अनगर ग्रामपंचायत स्थापनेपासूनची 68 वर्षांची बिनविरोध निवडणुकीची परंपरा कायम राखत अनगरसह परिसरातील ग्रामपंचायती बिनविरोध झाल्या असून, लोकनेते (स्व.) बाबूरावअण्णा पाटील- अनगरकर यांनी घालून दिलेल्या आदर्शांची जपणूक अनगरकरांनी करत पाटील परिवारावरील प्रेम आजही तिसऱ्या पिढीपर्यंत अबाधित राखले आहे. एरव्ही ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका म्हटलं की पार्टी, गटबाजी, भांडण, मारामारी, चुरस, वैमनस्य, घराघरांत गट-तट या गोष्टी आल्या. पण या सगळ्या गोष्टींना अपवाद आहे तो म्हणजे मोहोळ तालुक्‍याची राजकीय राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अनगर व अनगर परिसरातत्या वाड्या. अनगर पंचक्रोशीला (स्व.) बाबूरावअण्णा पाटील- अनगरकर यांनी घालून दिलेला विचारांचा वारसा मोहोळचे माजी आमदार तथा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माजी आमदार राजन पाटील यांनी यशस्वीरीत्या सांभाळलेला आहे. 1952 साली स्थापन झालेल्या ग्रामपंचायतीला बिनविरोध करण्याची परंपरा याही वर्षी कायम ठेवली आहे. अनगर, बिटले, खंडोबाचीवाडी, कुरणवाडी (अ.), पासलेवाडी, नालबंदवाडी, गलंदवाडी, काळेवाडी या गावच्या ग्रामपंचायतीही बिनविरोध झाल्या आहेत. या ग्रामपंचायती बिनविरोध करण्यासाठी लोकनेते साखर कारखान्याचे अध्यक्ष तथा जिल्हा परिषद सदस्य विक्रांत पाटील व युवा नेते अजिंक्‍यराणा पाटील यांनी ग्रामपंचायती बिनविरोध करण्यासाठी गावा- गावांत बैठका घेऊन सर्वमान्य उमेदवारांना संधी दिली आहे. आमदार यशवंत माने यांनी ग्रामपंचायती बिनविरोध व्हाव्यात यासाठी 9 ते 17 सदस्य संख्या असणाऱ्या ग्रामपंचायतींना 31 लाखांचे तर त्यापेक्षा कमी सदस्य संख्या असणाऱ्या ग्रामपंचायतींना 21 लाखांचे प्रोत्साहनपर बक्षीस जाहीर केले आहे. सर्व गावातील ग्रामपंचायती बिनविरोध झाल्याने ग्रामस्थांनी आनंद व्यक्त केला आहे. अनगर व परिसरातील सर्व ग्रामपंचायतींच्या बिनविरोध निवडणुकांची परंपरा हा माझे वडील लोकनेते (स्व.) बाबूरावअण्णा पाटील यांनी घालून दिलेला विचार आहे. तो आजही अनगरसह परिसरातील नागरिकांतून मनोभावे जपला जातो आहे. या बिनविरोध ग्रामपंचायतींचे श्रेय आपण पाटील परिवारावर एकनिष्ठ प्रेम करणाऱ्या सुजाण नागरिकांना देतो. लोकांचे प्रेम हीच पाटील परिवाराची संपत्ती आहे. आम्ही त्यांच्या ऋणात राहणे पसंत करतो.

राजन पाटील,

