रुग्ण अन्‌ मृत्यूमध्येही पुरुषच सर्वाधिक ! शहरात आज 68 पॉझिटिव्ह; एकाचा मृत्यू

सोलापूर : शहरातील आठ हजार 185 व्यक्‍तींना आतापर्यंत कोरोनाची बाधा झाली आहे. त्यात चार हजार 805 पुरुष आणि तीन हजार 380 महिलांचा समावेश आहे. दुसरीकडे मृतांमध्ये 314 पुरुष आणि 152 महिला आहेत. रुग्ण आणि मृतांमध्ये महिलांच्या तुलनेत पुरुषांचाच सर्वाधिक समावेश आहे. आज शहरात 68 जण पॉझिटिव्ह सापडले असून त्यात 52 पुरुष तर 16 महिला असून शारदा नगरातील 66 वर्षीय पुरुषाचा मृत्यू झाला आहे. ठळक बाबी... आज शहरातील 614 संशयितांमध्ये 68 जण पॉझिटिव्ह; एकाचा मृत्यू

शहरातील 77 हजार 901 संशयितांची झाली कोरोना टेस्ट

आतापर्यंत 69 हजार 716 संशयितांची टेस्ट निगेटिव्ह

सहा हजार 743 रुग्णांनी यशस्वीपणे केली कोरोनावर मात

सद्यस्थितीत शहरातील 976 रुग्णांवर सुरु आहेत रुग्णालयांमध्ये उपचार मुकूंद नगर (न्यू बुधवार पेठ), होटगी नाका, दक्षिण कसबा, रोहिणी नगर, आनंद नगर, विजयालक्ष्मी नगर, जयकुमार नगर (विजयपूर रोड), लोकमान्य हौसिंग सोसायटी (कुमठा नाका), बुधवार पेठ, भवानी पेठ, सहारा नगर, अंत्रोळीकर नगर, अशोक नगर (होटगी रोड), रेल्वे लाईन, थोबडे वस्ती (देगाव), जयलक्ष्मी नगर, विद्या नगर (शेळगी), इंडियन मॉडेल स्कूलजवळ, सुशिल नगर, दत्त नगर, श्रीकांत नगर, दोंडे नगर, भिमा नगर (जुळे सोलापूर), भिम नगर (मजरेवाडी), सनसिटी, गवळी वस्ती (दमाणी नगर), कमला नगर, भारत्न इंदिरा नगर, गुरुवार पेठ, सिध्देश्‍वर पेठ, जम्मा वस्ती (संतोष नगर), हिरेहब्बू कॉम्प्लेक्‍स (उत्तर कसबा), ब्रह्मदेव नगर (होटगी रोड), गणेश नगर, अंबिका नगर (बाळे), राघवेंद्र नगर, न्यू पाच्छा पेठ, सवेरा नगर (सैफूल), बंजारा सोसायटी, विजापूर नाका, पी.डब्ल्यूडी क्‍वॉर्टर, मुरारजी पेठ, मंगल रेसिडेन्सी (आसरा चौक), लिमयेवाडी, गायत्री नगर (वसंत विहार), भारत नगर (विडी घरकूल), भाग्योदय हौसिंग सोसायटी, नम्रता हौसिंग सोसायटी या ठिकाणी नव्या रुग्णांची भर पडली.

