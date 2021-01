पॉझिटिव्हमध्ये पुरुषच सर्वाधिक ! शहरात आज 12 पुरुष अन्‌ 11 महिलांना कोरोनाची बाधा 

सोलापूर : शहरातील रुग्णसंख्या आता 11 हजार 66 झाली असून त्यात सहा हजार 567 पुरुष आहेत. दररोज आढळणाऱ्या रुग्णांमध्ये पुरुषांचे प्रमाण सर्वाधिक असून शहरातील चार हजार 599 महिलांना आतापर्यंत कोरोनाची बाधा झाली आहे. शहरातील कोरोनाचा संसर्ग अद्याप कमी झाला नसून नागरिकांनी मास्क, सोशल डिस्टन्सिंग व स्वच्छता राखावी, असे आवाहन महापालिकेचे आरोग्याधिकारी डॉ. बिरूदेव दुधभाते यांनी केले आहे. ठळक बाबी... शहरातील एक लाख 39 हजार 195 संशयितांची कोरोना टेस्ट

आतापर्यंत शहरातील सहा हजार 567 पुरुष व चार हजार 499 महिलांना कोरोनाची बाधा

आतापर्यंत दहा हजार 103 रुग्णांची कोरोनावर मात; 598 जणांचा कोरोनाने घेतला बळी

आज 433 संशयितांमध्ये 23 पॉझिटिव्ह; ऍक्‍टिव्ह रुग्णांची संख्या 365 झाली

मास्क अन्‌ सोशल डिस्टन्सिंग व स्वच्छता हाच कोरोनाला हरविण्याचा ठोस पर्याय शहरात आज जोडभावी पेठ (कन्ना चौक), रोहिणी नगर (ओम गर्जना चौक, विजयपूर रोड), लक्ष्मी विष्णू सोसायटी (कुमठा नाका), विश्‍वकर्मा अपार्टमेंट, सुर्योदय नगर (होटगी रोड), शेटे वस्ती, रेल्वे लाईन्स, बंजारी सोसायटीजवळ (साई नगर, विजयपूर रोड), शारदा सोसायटी (डी- मार्टजवळ), कर्णिक नगर, वैष्णवी सोसायटी (जुळे सोलापूर), शास्त्री नगर, राघवेंद्र नगर (मुरारजी पेठ), बुधवार पेठ आणि किसन नगर (निलम नगरजवळ) येथे नव्या रुग्णांची भर पडली आहे. दुसरीकडे शहरातील वैष्णवी सिटी (मजरेवाडी) येथील 79 वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाला आहे. रुग्णांच्या संपर्कातील 103 संशयित होम क्‍वारंटाईन असून आठजण इन्स्टिट्यूशनल क्‍वारंटाईनमध्ये आहेत. शहरातील 26 रुग्ण होम आयसोलेशनमध्ये आहेत.

