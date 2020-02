एकादशी सोहळ्यात लाखो भाविकांचा सहभाग 

पंढरपूर (सोलापूर ) : टाळ-मृदंगाच्या गजरात ज्ञानोबा-तुकोबांचे अभंग आणि हरिनामाचा जयघोष करत सुमारे साडेतीन लाखांहून अधिक भाविकांनी माघी एकादशी सोहळ्यात सहभाग घेतला. विठुरायाच्या दर्शनाकरिता आलेल्या वारकऱ्यांनी पहाटेपासून चंद्रभागेच्या तीरावर एकादशीनिमित्त स्नानाची पर्वणी साधण्यासाठी गर्दी केली होती. प्रदक्षिणा सोहळ्यात लाखो वारकरी मोठ्या उत्साहाने सहभागी झाले होते. श्री विठ्ठलाच्या दर्शनाची रांग आज माघ एकादशी दिवशी गोपाळपूरच्या पुढे रांझणी रस्त्यापर्यंत गेली होती. दर्शनासाठी आज तब्बल 14 तास लागत होते.

पंढरपूर : येथे बुधवारी माघी एकादशीनिमित्त श्री विठ्ठलाची नित्यपूजा मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी विठ्ठल तथा सुनील जोशी यांच्या हस्ते सपत्निक करण्यात आली. त्याप्रसंगी मंदिर समितीच्या सदस्या शकुंतला नडगिरे, ऍड. माधवी निगडे, लेखापरीक्षक सुरेश कदम आदी.

रंगीबेरंगी फुलांनी सजावट

एकादशीनिमित्त पुण्यातील मोरया प्रतिष्ठानच्या वतीने जरबेरा, अष्टर, मोगरा, झेंडू आदी फुलांनी श्री विठ्ठल-रुक्‍मिणी मंदिरात आकर्षक सजावट करण्यात आली होती. विठुरायाला अर्थात राजस सुकुमाराला शुभ्र पोषाख घालून डोक्‍यावर लाल रंगाची मोत्यांनी सजवलेली सुंदर पगडी घालण्यात आली होती. मनमोहक सजावटीने विठुरायाचे रूप अधिकच लोभस दिसत होते. श्री रुक्‍मिणीमातेला सुंदर पोषाख करण्यात आला होता. चंद्रभागा तीरी स्नानासाठी गर्दी

माघ यात्रेच्या आनंद सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी आलेल्या वारकऱ्यांनी पहाटे चार वाजल्यापासून चंद्रभागा तीरी स्नानासाठी गर्दी केली होती. स्नान करून पुंडलिकाचे दर्शन घेऊन वारकरी श्री विठ्ठलाच्या दर्शन रांगेकडे जात होते. आज दर्शन रांग सहा पत्राशेड भरून गोपाळपूरच्या पुढे रांझणी रस्त्यापर्यंत गेली होती. श्री विठ्ठल-रुक्‍मिणी मंदिर समितीने भाविकांची चांगली व्यवस्था केली आहे. रांगेतील भाविकांना पिण्याचे पाणी वाटप करण्यासाठी स्वयंसेवक नियुक्त करण्यात आले आहेत. दशमी आणि द्वादशी दिवशी तांदळाची खिचडी आणि जिलेबी तर एकादशी दिवशी साबुदाण्याची खिचडी मोफत वाटण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार दोन दिवसांपासून दर्शन रांगेतील भाविकांना वाटप केले जात आहे.

पंढरपूर : येथे बुधवारी माघी एकादशीनिमित्त निघालेल्या दिंडीत तल्लीन वारकरी.

65 एकर परिसरात भाविकांचा मुक्काम

श्री विठ्ठल मंदिर परिसरासह नदीच्या पैलतीरावरील 65 एकर परिसरात भाविकांच्या मुक्कामाची चांगली व्यवस्था करण्यात आली आहे. पिण्याचे पाणी, स्वच्छता व्यवस्था, स्वच्छतागृहे अशा सर्व सुविधा तेथे राहणाऱ्या वारकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. तेथे मुक्कामास असलेल्या वारकऱ्यांतून समाधान व्यक्त होत आहे. श्री विठ्ठल मंदिरातून दर्शन घेऊन बाहेर आलेले अण्णासाहेब चव्हाण (रा. हिंगोली) यांना विचारले असता ते म्हणाले, दरवर्षी माघी यात्रेच्या सोहळ्यासाठी येत असतो. यंदा दर्शन रांग नेहमीपेक्षा जास्त लांब गेली होती. मंदिर समितीने दर्शन रांगेत चांगली व्यवस्था केली असून लोक मधेच रांगेत शिरत होते. त्यामुळे 14 तासानंतर दर्शन झाले. एकादशीनिमित्त पहाटे काकडा आरती

माघ एकादशीनिमित्त पहाटे काकडा आरती झाल्यानंतर सव्वाचार वाजता श्री विठ्ठलाची पूजा श्री विठ्ठल-रुक्‍मिणी मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी विठ्ठल तथा सुनील जोशी यांच्या हस्ते सपत्निक तर श्री रुक्‍मिणीमातेती पूजा लेखापरीक्षक सुरेश कदम यांच्या हस्ते सपत्निक करण्यात आली. याप्रसंगी उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. सागर कवडे, मंदिर समितीच्या सदस्या शकुंतला नडगिरे, ऍड. माधवी निगडे, सुनील रुकारी आदी उपस्थित होते. दोन्ही पूजा एकाच वेळी करण्यात आल्या. मुखदर्शनाची रांग अखंड चालू ठेवण्यात आली होती.

