भाजपला मतदान करणाऱ्या एमआयएम नगरसेविका निलंबित, शहराध्यक्ष फारुख शाब्दी : राष्ट्रवादीच्या संपर्कातील सहा नगरसेवकांच्या कारवाईचा प्रस्ताव वरिष्ठांकडे 

सोलापूर : सोलापूर महापालिकेच्या विषय समिती सभापती निवडीत भाजपला मतदान केल्याची कबुली व्हिडिओद्वारे देणाऱ्या एमआयएम नगरसेविका तस्लीम इरफान शेख यांना एमआयएममधून निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांच्या याच व्हिडिओचा आधार घेत सोलापूर एमआयएमच्यावतीने कारवाईबाबत एमआयएमच्या वरिष्ठांना अहवाल पाठविला होता. या अहवालाची दखल घेत ही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. भाजपला मतदान करणाऱ्या नगरसेविका शेख यांना एमआयएममधून निलंबित करण्याचे आदेश महाराष्ट्र एमआयएमचे कार्याध्यक्ष डॉ. अब्दुल कादरी यांनी दिले असून या आदेशानुसार त्यांच्या निलंबनाची घोषणा आज सोलापूर एमआयएमचे शहराध्यक्ष फारुख शाब्दी यांनी पत्रकार परिषदेत केली. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी एमआयएम प्रयत्न करत असताना महापालिकेच्या विषय समिती सभापती निवडीत भाजपलाच मतदान करणे हे अत्यंत गंभीर असल्याचेही शहराध्यक्ष फारुख शाब्दी यांनी सांगितले. यापुढे तस्लीम शेख यांचा उल्लेख एमआयएमच्या नगरसेविका म्हणून करू नये असे आवाहनही शहराध्यक्ष फारुख शाब्दी यांनी केले आहे. सोलापूर महापालिकेतील एमआयएमचे सहा नगरसेवक राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश करण्यासाठी उत्सुक आहेत. या नगरसेवकांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह राष्ट्रवादीच्या अनेक नेत्यांची भेट घेतली आहे. या नगरसेवकांवर देखील कारवाई करण्याबाबतचा प्रस्ताव एमआयएमच्या वरिष्ठ नेत्यांकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती शहराध्यक्ष शाब्दी यांनी दिली. या सहा नगरसेवकांमध्ये तौफिक शेख, तस्लीम शेख, वाहिदा शेख, पूनम बनसोडे, नूतन गायकवाड व साजिया शेख यांचा समावेश आहे. या सहा नगरसेवकांच्या बाबतीत पक्षाकडून निर्णय घेतल्यानंतर त्याबाबतची अधिकृत घोषणा पुन्हा एकदा पत्रकार परिषदेतून करणार असल्याची माहितीही शहराध्यक्ष फारुख शाब्दी यांनी दिली. या पत्रकार परिषदेला नगरसेविका वाहिदा भंडाले, नगरसेवक गाझी जहागीरदार, एमआयएमच्या वाहतूक आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष रियाज सय्यद, कामगार आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष शकील शेख, महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षा रेश्‍मा मुल्ला, मोहसिन मैंदर्गीकर, कम्मो शेख आदी उपस्थित होते.

Web Title: MIM corporator suspended for voting for BJP, city president Farooq Shabdi: Action proposal of six NCP-affiliated corporators to seniors