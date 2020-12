राज्य सरकारला किंचितही धोका नाही : राज्यमंत्री देसाई; परिचारक व भालके कुटुंबीयांचे केले सांत्वन 

पंढरपूर (सोलापूर) : राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारने गेल्या वर्षभरात चांगली कामगिरी केली आहे. कामाची पोचपावती म्हणून नुकत्याच झालेल्या विधान परिषद निवडणुकीत महाविकास आघाडीला जनतेने कौल दिला आहे. विरोधक कितीही सरकार पाडण्याच्या पोकळ वल्गना करत असले तरी सरकारला किंचितही धोका नाही. पुढचे अनेक वर्षे महाविकास आघाडीचे सरकार काम करेल, असा आत्मविश्वास गृहराज्यमंत्री शंभुराजे देसाई यांनी येथे व्यक्त केला. मंत्री देसाई रविवारी पंढरपूर दौऱ्यावर आले होते. माजी आमदार (कै.) सुधाकर परिचारक आणि आमदार (कै.) भारत भालके यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. त्यानंतर त्यांनी येथील शासकीय विश्रामगृहावर पत्रकारांशी संवाद साधला. मंत्री देसाई म्हणाले, राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार भक्कमपणे काम करत आहे. विरोधक सरकार पडेल या आशेवर आहेत. परंतु, गेल्या वर्षभरात महाविकास आघाडीचे सर्व नेते आणि मंत्री हातात हात घालून काम करत आहेत. यापुढची अनेक वर्षे महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यात सत्तेवर असेल. विरोधक आपल्या पक्षाची पडझड वाचवण्यासाठी सरकार पाडण्याच्या पोकळ वल्गना करत आहेत. त्यांना यात यश मिळणार नाही. केंद्र सरकारच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनात शिवसेना सहभागी होणार का? असे विचारले असता, या संदर्भातील अंतिम निर्णय पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे घेतील, असे मंत्री देसाई यांनी स्पष्ट केले. पंढरपुरातील पोलिस वसाहतीसंदर्भात लवकरच मुंबई येथे बैठक घेण्यात येईल. शहरातील सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासाठीचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. त्या संदर्भातही लवकरच वरिष्ठ अधिकारी आणि पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याशी चर्चा करून तोही प्रश्न सोडवला जाईल. चंद्रभागा नदी पात्रातून होणाऱ्या अवैध वाळू उपशाविरोधात कारवाई करण्याचे आपण आदेश देत असल्याचेही मंत्री देसाई यांनी या वेळी सांगितले. या वेळी शिवसेना जिल्हा प्रमुख संभाजी शिंदे, सुधीर अभंगराव, तालुका प्रमुख महावीर देशमुख आदी उपस्थित होते. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Minister of State Shambhuraje Desai said there was no threat to the state government