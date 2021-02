नवरीचे मंगळसूत्र घरी येण्यापूर्वीच झाले गहाळ ! पोलिस उपनिरीक्षक खेडकर यांच्या पथकाने शोधली हरविलेली बॅग

सोलापूर : घरातील मुलीचा 15 फेब्रुवारीला विवाह होणार असल्याने होटगी रोडवरील गैबीपीर दर्गा परिसरातील दिप्ती जाजू या 24 जानेवारीला त्यांच्या आई व मुलासह सोने खरेदीसाठी गेल्या. सोने खरेदीनंतर सर्वजण आजोबा गणपती परिसरातून रिक्षातून घराकडे निघाल्या. रिक्षात बोलत असतानाच बॅग घेणे त्यांच्याकडून राहून गेले. काहीवेळाने बॅग नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आले आणि बॅग रिक्षातच राहिल्याची त्यांना खात्री झाली. मात्र, रिक्षाचा शोध घेणे शक्‍य नसल्याने त्यांनी तत्काळ विजापूर नाका पोलिस ठाणे गाठले. पोलिस उपनिरीक्षक शैलेश खेडकर यांच्या पथकाने सीसीटिव्हीचा आधार घेत रिक्षा शोधलनी आणि आज (मंगळवारी) जाजू यांना ती बॅग दागिन्यांसह परत केली. पोलिसांमुळे विवाहाची चिंता मिटली

सोने खरेदीनंतर खासगी रिक्षातून घराकडे येत असताना वाटेत विवाहसंबंधी गप्पा रंगल्या. त्या गप्पांमध्ये दागिने आणि मोबाइल असलेली बॅग घेणेच दिप्ती जाजू विसरुन गेल्या. घरापासून रिक्षा निघून गेल्यानंतर त्यांना समजले की, बॅग रिक्षातच राहिली. पोलिसांत धाव घेतल्यानंतर मात्र, आठ दिवसांतच बॅग मिळाली आणि 15 फेब्रुवारीला होणाऱ्या विवाहाची चिंता मिटली. त्या बॅगेत नवरीसाठी घेतलेले तीन तोळ्यांचे मंगळसूत्र होते, असेही जाजू यांनी पोलिसांना सांगितले. मंगळसूत्रासह मोबाइल व अन्य वस्तू परत मिळाल्याने त्यांना मोठा आनंद झाला. जाजू यांनी सराफ बाजारातून तीन तोळे सोन्याचे दागिने खरेदी केले होते. संपूर्ण दागिने आणि महागडा मोबाइल त्या बॅगमध्येच होता. तब्बल एक लाख 73 हजार 349 रुपयांचा मुद्देमाल रिक्षात विसरल्याने जाजू यांनी प्रसंगावधान साधत पोलिसांत धाव घेतली. सहायक पोलिस आयुक्‍त अभय डोंगरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली खेडकर यांच्या पथकाने आजोबा गणपती ते होटगी रोड या मार्गावरुन त्या वेळेत गेलेल्या रिक्षांची सीसीटिव्ही कॅमेऱ्यातून पडताळणी केली. त्यावेळी त्यांना रिक्षा आढळली आणि त्यांनी रिक्षाचालकाचा शोध घेतला. मुद्देमालास बॅग परत मिळाल्याने जाजू यांनी पोलिसांचे आभार मानले. तपासात खेडकर यांच्यासोबत पोलिस अंमलदार अशोक लोखंडे, शंकर मुळे, राजेश चव्हाण, विजय वाळके, संदीप जावळे, सुहास अर्जुन यांनी परिश्रम घेतले.

