पूरग्रस्तांना भेटीवेळी दिलेले आश्वासन पूर्ण करा ! आमदार कल्याणशेट्टींचे मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी 

अक्कलकोट (सोलापूर) : अक्कलकोट तालुक्‍यात तीन महिन्यांपूर्वी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतजमीन, उभी पिके व पशुधन याचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. त्या वेळी अक्कलकोट तालुक्‍यातील पूरग्रस्तांना भेट देऊन दिलेल्या मदतीचे आश्वासन अद्याप पूर्ण झाले नाही. त्यांना तातडीने मदत देऊन दिलासा द्यावा, असे पत्र अक्कलकोटचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. आमदार कल्याणशेट्टी यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, की तालुक्‍यातील बळिराजाची अवस्था अत्यंत नाजूक झालेली असून, फक्त आश्वासनांवर त्यांचे पोट भरत नाही. ऑक्‍टोबर महिन्यात सोलापूर भागात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. हातातोंडाशी आलेले पीक डोळ्यादेखत वाहून गेले आहे. त्याने जमिनीची धूप देखील मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. ग्रामस्थांच्या घरांची पडझड झाली आणि जनावरे सुद्धा दगावली आहेत. अनेकांच्या जगण्याचा आधारच हरवला आहे. त्या वेळी पाहणी करण्यासाठी आपण सोलापूर दौऱ्यावर आले होते. त्या वेळी आपण आश्वासन दिले होते की, दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर नुकसान भरपाई निधीची रक्कम जमा केली जाईल. परंतु त्या नुकसान भरपाईची आजही शेतकरी वाट बघत आहेत. "गंभीर परिस्थितीतील खंबीर सरकार' असा दिलासा आपल्या बोलण्यातून आपण दिला होता. तो दिलासा प्रत्यक्षात अद्यापही दृष्टिपथात आला नाही. निकषांच्या पुढे जाऊन हेक्‍टरी दहा हजार रुपयांची मदत आपण करणार होता, पण अद्याप 50 टक्‍क्‍यापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना आजपर्यत नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. अतिशय तुटपुंज्या मदतीवर बळिराजा परत कसा उभा राहणार? तरी दिवाळीच्या आधी आर्थिक मदत देऊ, असे आपण दिलेले आश्वासन लवकरात लवकर पूर्ण करावे आणि शेतकऱ्यांना आता तरी तातडीने सहकार्य करावे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: MLA Kalyanshetti has demanded immediate help to the flood victims