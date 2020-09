आरोग्य विभागाचा माळशिरसमधील जनतेच्या जिवाशी खेळ : आमदार राम सातपुते; धरणे आंदोलनाचा दिला इशारा 

नातेपुते (सोलापूर) : सोलापूर जिल्ह्यातील आरोग्य विभाग माळशिरस तालुक्‍यातील जनतेच्या जिवाशी खेळत आहे. आरोग्य विभागाने माळशिरस तालुक्‍याला मागणीनुसार डॉक्‍टर, नर्स व इतर आरोग्य विभागातील पदे त्वरित न भरल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलनास बसणार, असा इशारा माळशिरसचे आमदार राम सातपुते यांनी दिला. माळशिरस तालुक्‍यातील आरोग्य विभागाच्या गलथान कारभाराविषयी आमदार सातपुते "सकाळ'शी बोलताना म्हणाले, माळशिरस तालुक्‍याची लोकसंख्या पाच लाखांच्या पुढे असून तालुक्‍यात एक हजार 136 बेडची आवश्‍यकता आहे. माळशिरस तालुक्‍यात सध्या आनंदी गणेश, महाळुंग व नातेपुते येथील मधुर मीलन मंगल कार्यालय या तीन ठिकाणी कोव्हिड केअर सेंटर सुरू आहे. या ठिकाणी 300 बेडची सुविधा आहे. या तीन ठिकाणांसाठी आरोग्य विभागाने मागील पाच महिन्यांपासून पाच डॉक्‍टर व नऊ स्टाफ नर्स यांची नियुक्ती केलेली आहे. वास्तविक पाहता माळशिरस तालुक्‍यात 12 एमबीबीएस डॉक्‍टर, 60 आयुष डॉक्‍टर, 200 स्टाफ नर्स, 12 औषध निर्माण अधिकारी, 12 लॅब टेक्‍निशियन, 60 वॉर्डबॉय, 60 स्वीपर आणि 12 सिक्‍युरिटी व इतर सर्व आरोग्यविषयक साहित्य आणि मनुष्यबळ यांची मागणी वेळोवेळी माळशिरस तालुक्‍यातील आरोग्य विभागाने जिल्ह्याच्या ठिकाणी केलेली आहे. मात्र राज्य सरकारने सांगूनही कोव्हिडच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभाग तातडीने वरील पदांची भरती करीत नाही. उलट शेजारील पुणे जिल्ह्यात आरोग्य विभागाने अनेक रिक्त पदांवर भरती केलेली आहे. आमदार सातपुते पुढे म्हणाले, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, सिव्हिल सर्जन, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला. तसेच राज्य सरकारने निधी उपलब्ध केलेला असूनही आरोग्य विभाग रिक्त जागा भरत नाही. किंबहुना जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री यांचेही आरोग्य विभाग ऐकत नाही. त्यामुळे माळशिरस तालुक्‍यातील रुग्णांचे जीवन धोक्‍यात आलेले आहे. तालुक्‍यात सात कोव्हिड सेंटरची गरज

सध्या माळशिरस तालुक्‍यात चार हजार 59 कोरोनाबाधित असून त्यापैकी दोन हजार 595 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. आजअखेर 78 लोकांचा तालुक्‍यात मृत्यू झाला असून एक हजार 386 रुग्ण सध्या उपचार घेत आहेत. माळशिरस तालुक्‍यात किमान सात ठिकाणी कोव्हिड केअर सेंटर असणे गरजेचे आहे. आज तालुक्‍यात फक्त तीन ठिकाणी हे सेंटर सुरू असून, आरोग्य कर्मचारी व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांअभावी सध्या सुरू असणारी सेंटर बंद करावी लागणार असल्याची स्थिती आहे. दरम्यान, अकलूज उपजिल्हा रुग्णालय व नातेपुते ग्रामीण रुग्णालयात कोव्हिड सेंटर सुरू करण्याची मागणी असूनही या ठिकाणी अद्यापही सेंटर सुरू झालेली नाहीत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

