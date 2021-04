मोहिते-पाटील यांनी खरंच नवीन पक्ष काढला? जाणून घ्या सविस्तर

सोलापूर : सध्या एक चर्चा सर्वत्र रंगत आहे, की अकलूजच्या मोहिते-पाटलांनी एक नवा पक्ष काढला आहे ! मात्र भाजप नेते असलेल्या मोहिते-पाटलांना ही आघाडी स्थापन करण्याची गरज का निर्माण झाली? याचं कोडं मात्र आता उलगडले असून, स्वत: भाजप जिल्हा संघटन सरचिटणीस धैर्यशील मोहिते- पाटील यांनी "ई-सकाळ'शी बोलताना याबाबत माहिती दिली. सहकार महर्षी (कै.) शंकरराव मोहिते- पाटील यांच्या कारकिर्दीत माळशिरस तालुक्‍याचे नंदनवन झाले, हे वास्तव आहे. त्यांचे ज्येष्ठ सुपुत्र, माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते- पाटील, लोकनेते कै. प्रतापसिंह मोहिते- पाटील, जयसिंह ऊर्फ बाळदादा, राजसिंह, मदनसिंह, (कै.) उदयसिंह मोहिते- पाटील यांनी आपापल्या परीने सहकार, सामाजिक, कृषी आणि क्रीडा क्षेत्रात भरीव कार्य केले आहे. त्यांच्या जनमानसातील पक्‍क्‍या स्थानामुळे आज स्वातंत्र्यापासून राजकीय पक्ष कोणताही असो माळशिरस तालुक्‍यातील जनतेने मोहिते- पाटील परिवारावर भरभरून प्रेम केले आहे, मते दिली आहेत. असे असताना चौथ्या पिढीतील विश्वतेजसिंह रणजितसिंह मोहिते- पाटील यांना कृष्णा- भीमा विकास आघाडी स्थापन का करावी लागली, याबाबत सोशल मीडियावर चर्चा रंगत आहेत. याबाबत धैर्यशील मोहिते- पाटील यांनी सविस्तर माहिती दिली. धैर्यशील मोहिते- पाटील म्हणाले, भाजपच्या वरिष्ठ नेतेमंडळींच्या कानावर घालूनच कृष्णा- भीमा नावाने आघाडी स्थापन केलेली आहे. याचा विषय फक्त माळशिरस तालुक्‍यातील नगर परिषद व नगर पंचायतीच्या निवडणुकांपुरतीच मर्यादित राहणार आहे. भाजपच्या चिन्हावरच आम्ही या निवडणुका लढवणार आहोत, अपवादात्मक परिस्थितीत कुठे गरज पडली तरच उदाहरणार्थ, कुठे युती करण्याची वेळ आली, तर अशा ठिकाणी उपयोग केला जाईल. फुटाफुटीचे राजकारण होऊ नये याकरिता याचा उपयोग होणार आहे. मात्र शत प्रतिशत भाजपच राहणार आहे. या आघाडीचे अध्यक्ष विश्‍वतेजसिंह मोहिते- पाटील असल्याबाबत विचारले असता, धैर्यशील मोहिते- पाटील म्हणाले, नावं द्यावी लागतात म्हणून त्यांचे नाव दिले आहे. नाही तर त्यांचा राजकारणात यायचा काडीमात्र संबंध नाही. त्यांचे आजोबा विजयसिंह मोहिते- पाटील व वडील रणजितसिंह मोहिते- पाटील यांच्यासह सर्व चुलते राजकारणात सक्रिय आहेत. त्यामुळे विश्‍वतेज राजकारणात नाहीत. केवळ डॉक्‍युमेंटरीसाठी त्यांचं नाव यात सामील केलं आहे. या आघाडीचा वापर मात्र अपवादात्मक परिस्थितीतच होणार आहे. भाजपच्या चिन्हावरच सर्व गोष्टी होणार आहेत. ऐनवेळी धावपळ करण्याची गरज पडू नये म्हणून ही तयारी आहे.

