मोहिते-पाटील भाजपसाठी तर संजय शिंदे राष्ट्रवादीसाठी उतरणार प्रचाराच्या रणधुमाळीत ! 

मंगळवेढा (सोलापूर) : पंढरपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी लक्ष घालत आमदार प्रशांत परिचारक व समाधान आवताडे यांना एकत्र आणले. राष्ट्रवादीचे आमदार संजय शिंदे हे भगीरथ भालके यांना तर आता माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते - पाटील यांच्यासह आमदार रणजितसिंह मोहिते- पाटील हे भाजप उमेदवारासाठी मदत करणार आहेत. 2009 च्या विधानसभा निवडणुकीत ऐनवेळी उमेदवारी घेतल्याने विजयसिंह मोहिते- पाटील यांचा पराभव झाला असला तरी 2014 च्या विधानसभेत मोहिते- पाटील समर्थकांनी निर्णायक भूमिका बजावली होती. पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भगीरथ भालके यांनी अर्ज दाखल केल्यानंतर आमदार संजय शिंदे यांनी, भारत भालके यांनी आपल्याला लोकसभेत केलेल्या मदतीची जाणीव ठेवून आपण त्यांना विधानसभेत मदत करण्यासाठी या मतदारसंघात प्रचार सभेकरिता येणार असल्याचे सूतोवाच परवा केले. तर भाजप उमेदवार समाधान आवताडे यांनी शिवरत्न बंगल्यावर विजयसिंह मोहिते-पाटील यांची भेट घेऊन घेतली असता, या वेळी त्यांच्या समवेत मंगळवेढ्यातील मोहिते- पाटील समर्थक उपस्थित होते. त्या वेळी त्यांच्या असलेल्या अडचणींवर तोडगा काढत मोहिते- पाटील यांनी उपस्थित कार्यकर्त्यांना समाधान आवताडे यांच्या विजयासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना दिल्या. काल सायंकाळी मंगळवेढा येथे झालेल्या कार्यक्रमात आमदार रणजितसिंह मोहिते- पाटील म्हणाले, की स्वतः विजयदादा या मतदारसंघात येणार आहेत. मी स्वतः देखील या मतदारसंघामध्ये ठाण मांडून आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी ही पोटनिवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे ही जागा काबीज करण्यासाठी वरिष्ठांच्या सल्ल्यानुसार दोन मोठे गट एकत्र आले आहेत. त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी सुद्धा एक- दोन पाऊल मागे- पुढे होऊन आवताडे यांना विजयी करण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना केल्या. भाजप उमेदवारासाठी मोहिते- पाटलांना मानणारा वर्ग या मतदारसंघात असल्यामुळे त्याचा त्यांना फायदा होणार आहे. आमदार संजय शिंदे यांना मानणारा वर्ग कमी असला तरी त्यांनी भगीरथ भालके यांच्या विजयासाठी मोहिते- पाटील गटाचा नामोल्लेख न करता खुले आव्हान दिले आहे. त्यामुळे ही निवडणूक रंगतदार होणार असल्याचे दिसत आहे. संपाद : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Mohite Patil will campaign for the victory of BJP candidate in Pandharpur by election