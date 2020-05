मुलांना गावाकडे सोडून जाताना आईचा अपघातात मृत्यू 

टेंभुर्णी (ता. माढा, जि. सोलापूर) : सोलापूर-पुणे महामार्गावर शिराळ (टें.) गावच्या हद्दीत स्कुटीचे टायर अचानक फुटल्याने स्कूटीवरील दांपत्यापैकी पत्नीच्या डोक्‍याला मार लागल्याने ती जागीच ठार झाली, तर पती गंभीर जखमी झाले आहेत. हा अपघात सोमवारी सकाळी साडेसात वाजण्याच्या सुमारास झाला आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाउन केल्याने त्यांच्या लहान मुलांना गावाकडे नातेवाइकांकडे सोडून स्कूटीवर ते दोघे पुण्याकडे निघाले असता ही दुर्दैवी घटना घडली.

आलेगाव (ता. द. सोलापूर, जि. सोलापूर) येथील हे दांपत्य असून अनिता श्रीमंत पाटील (वय 35) असे मृत महिलेचे नाव आहे. तर श्रीमंत विश्‍वनाथ पाटील (वय 45) जखमीचे नाव आहे. आलेगाव (ता. द. सोलापूर) येथील श्रीमंत विश्‍वनाथ पाटील व अनिता श्रीमंत पाटील हे पतीपत्नी आलेगाव येथून पुणे येथे जाण्यासाठी पहाटे पाच वाजण्याच्या सुमारास ऍक्‍टिवा स्कूटीवर (एमएच 12 आरसी 0803) निघाले होते. सकाळी साडेसात वाजण्याच्या सुमारास सोलापूर-पुणे महामार्गावरील शिराळ (टें.) गावाजवळ आले असता त्यांच्या स्कुटीचे मागील चाक अचानक फुटल्याने स्कुटी उलटून 30-40 फूट फरफटत गेली. त्यामुळे दोघांच्या डोक्‍यास मार लागून गंभीर जखमी झाले. यात अनिता पाटील यांचा जागीच मृत्यू झाला तर श्रीमंत पाटील हे गंभीर जखमी झाले. अपघाताची माहिती समजताच टेंभुर्णी पोलिस ठाण्यातील पोलिस हवालदार अभिमान गुटाळ, पोलिस कॉन्स्टेबल सोहेल पठाण यांनी घटनास्थळी तातडीने येऊन श्रीमंत पाटील यांना वरवडे टोल प्लाझा येथील रुग्णवाहिकेतून पुढील उपचारासाठी सोलापूरकडे पाठविले. तपास हवालदार अभिमान गुटाळ हे करत आहेत.

