विधवा मुलीला भेटायला आई निघाली, नंतर आईच्या फोनवरून मुलीला आवाज आला की "आई गं मेले' आणि सगळं संपलं ! 

टेंभुर्णी (सोलापूर) : विधवा मुलीला भेटायला गेलेल्या आईस करणी केल्याच्या संशयातून मुलीच्या दोन नणंदा व एका नणंदेचा मित्र अशा तिघांनी मिळून अज्ञात हत्याराने वार करून खून केला. नंतर पुरावा नष्ट करण्याच्या हेतूने मृतदेहास दगड बांधून तो विहिरीतील पाण्यात टाकून दिला. माढा तालुक्‍यातील अकोले बुद्रूक येथे ही घटना घडली असून, रविवारी ही घटना उघडकीस आली. लक्ष्मी गोकुळ पवार (वय 40, रा. तरंगवाडी, ता. इंदापूर) असे खून झालेल्या महिलेचे नाव आहे. या प्रकरणी तिघांविरुद्ध टेंभुर्णी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून, कीर्ती अंगतराव काळे (वय 22, रा. अकोले बुद्रूक, ता. माढा) हिला अटक करण्यात आली आहे. याविषयी पोलिसांकडून समजलेली अधिक माहिती अशी, मृत लक्ष्मी पवार यांच्या कोमल नावाच्या मुलीचे लग्न माढा तालुक्‍यातील अकोले बुद्रूक येथील सोमनाथ अगतराव काळे यांच्याशी झाले होते. दोन वर्षांपूर्वी सोमनाथ याचा एका अपघातात मृत्यू झाला होता. कोमलची सासू विमल काळे, सासरा अंगतराव काळे, ननंद प्रीती ऊर्फ गुड्डी अंगतराव काळे व कीर्ती अंगतराव काळे हे सर्वजण कोमलला शारीरिक व मानसिक त्रास देत होते व कोमलची आई लक्ष्मी पवार यांना भेटू देत नव्हते. शनिवारी (ता. 30) लक्ष्मी पवार, बहीण ताई काळे, चुलत भाऊ अतुल शंकर काळे, जावई करण भोसले, मेहुणा माणिक भोसले हे सगळे तरंगवाडी (ता. इंदापूर) येथून अकोले बुद्रूक येथे हे कोमलला भेटण्यास गेले होते. परंतु कोमलची नणंद प्रीतीने फोनवरून लक्ष्मी पवार हिला सांगितले की, तू एकटी भेटायला ये. तेव्हा लक्ष्मी एकटी निघाली असता बहीण ताईने सांगितले, की लक्ष्मी तुझा फोन चालू ठेव मी पण माझा फोन चालू ठेवते. शनिवारी संध्याकाळी पाचच्या सुमारास हे सर्व घडत असताना लक्ष्मी कोमलच्या घरी गेली, तेव्हा लक्ष्मीच्या फोनवरून ताईला आवाज आला की "आई गं मेले'. यानंतर ताईने वारंवार फोन करून लक्ष्मीशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला परंतु लक्ष्मीचा फोन बंद लागत होता. यानंतर सर्वजण परत तरंगवाडीला गेले व रविवारी सकाळी टेंभुर्णी पोलिस स्टेशनमध्ये आले. शनिवारी घडलेला सर्व प्रकार पोलिसांना सांगितला. पोलिस त्यांना घेऊन अकोले येथे गेले व शनिवारी घडलेल्या प्रकाराबद्दल प्रीती काळे हिच्याकडे चौकशी केली, तेव्हा प्रीतीने सांगितले, की लक्ष्मी पवार ही मुलगी कोमलचा दुसरा विवाह करून देणार होती व लक्ष्मीने माझा भाऊ सोमनाथवर करणी केली होती म्हणून मी माझी बहीण कीर्ती व माझा मित्र रॉकी आम्ही तीघांनी लक्ष्मीचा खून करून तिच्या अंगाला दगड बांधून मृतदेह उजनी कालव्यानजीकच्या विहिरीतील पाण्यात टाकून दिला आहे. पोलिस प्रीतीला घेऊन विहिरीवर गेले व दोन पोहणाऱ्या व्यक्तींना विहिरीतून मृतदेह सापडते का ते पाहण्यास सांगितले. त्या दोन व्यक्तींनी काही वेळातच लक्ष्मीचा मृतदेह बाहेर काढला. तेव्हा लक्ष्मीच्या गळ्यावर व हातापायावर वार केल्याचे दिसून आले. मृत लक्ष्मी पवार यांची बहीण ताई अशोक काळे हिने टेंभुर्णी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली असून, प्रीती काळे, कीर्ती काळे व प्रीती काळेचा मित्र रॉकी या तिघांवर खुनाचा गुन्हा दाखल झाला आहे. कीर्ती काळे हिला पोलिसांनी अटक केली असून, न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक राजकुमार केंद्रे हे करीत आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

