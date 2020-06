पंतप्रधान मोदींनी केलेली कामे सामान्यांपर्यंत पोचवा : खासदार निंबाळकर

मोहोळ ( सोलापूर ) : मोहोळ विधानसभा मतदारसंघातील अडीअडचणी सोडविण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न करू , लवकरात लवकर त्या मार्गी लावू , पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक वर्ष कालावधीत केलेली सर्व विकासकामे सर्वसामान्यांपर्यंत पोचवा . येत्या विधानसभेचा आमदार हा भाजपचा झाला पाहिजे त्यासाठी सर्व कार्यकर्त्यांनी एकदिलाने काम करणे गरजेचे आहे , असे प्रतिपादन खासदार रणजितसिंह नाईक - निंबाळकर यांनी केले .

मोहोळ विधानसभा मतदारसंघाच्या संयोजकपदी खासदार निंबाळकर यांची नियुक्ती झाली आहे . मतदारसंघातील अडीअडचणी जाणून घेण्यासाठी ते मोहोळ येथे आले होते . त्या वेळी ते बोलत होते . या वेळी भाजपचे तालुकाध्यक्ष सतीश काळे , पिंटू राऊत , अजय कुर्डे , मदन लाळे , संजय क्षीरसागर , बाळासाहेब पाटील , रमेश माने , लक्ष्मण कृपाळ , तानाजी दळवी , शशी दळवे , महेश चेंडगे , महादेव आवारे , अजय गावडे आदींसह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते . मोहोळ विधानसभा मतदारसंघातील नागरिक अनेक मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत . त्यांना जास्तीत जास्त सुविधा देण्यासाठी प्रयत्न करू , असे खासदार निंबाळकर यांनी आश्‍वासन दिले .

या वेळी मोहोळ येथील ग्रामीण रुग्णालयाला रुग्णवाहिका नाही , ती तातडीने उपलब्ध करून द्यावी , आष्टी तलावात कायमस्वरूपी अर्धा टीएमसी पाणी सोडण्याचे नियोजन करावे , पोखरापूर टप्पा क्रमांक दोनचे काम निधीअभावी रखडले आहे त्याला निधी उपलब्ध करून द्यावा , ग्रामीण रुग्णालयात जादा खाटांची सोय नाही ती उपलब्ध करावी आदी मागण्या तालुकाध्यक्ष काळे यांनी केल्या .

