मोहोळ (सोलापूर) : पत्नीच्या चारित्र्याच्या संशयावरून पतीने पत्नीच्या डोक्‍यात खोऱ्याने मारून खून केल्याची घटना मुंढेवाडी (ता. मोहोळ) येथे सोमवारी (ता. 15) मध्यरात्री घडली. गीता श्रीगुरूदत्त चौगुले (रा. मुंडेवाडी) असे मृत महिलेचे नाव आहे. दरम्यान, संशयित श्रीगुरूदत्त रामचंद्र चौगुले हा स्वःत पोलिसात हजर झाला आहे.

भास्कर यशवंत जाधव (रा. गंगेवाडी, ता. दक्षिण सोलापूर) यांची मुलगी गीता व जावई श्रीगुरूदत्त हे दोघे सोलापूर येथे पालेभाजी विक्रीचा व्यवसाय करीत होते. कोरोना पार्श्‍वभूमीवर लॉकडाउन झाल्याने ते दोघे आपल्या मूळगावी मुंढेवाडी येथे सहकुटुंब राहण्यास आले. पालेभाजी विक्री करताना तेथे चहा विक्री करणाऱ्या सुरेश दहीहांडे याच्याशी गीताची ओळख झाली होती. त्या ओळखीतून पती श्रीगुरूदत्तला माहिती न देता गीताने सुरेशला चार लाख 50 हजार रुपये दिले होते. सदरची बाब पतीला गिताच्या डायरीमुळे समजली. त्यावरून तुझे व सुरेशचे अनैतिक संबंध आहेत. त्यामुळेच त्याला माझ्या परस्पर पैसे दिले, असे म्हणून पती श्रीगुरूदत्त गीताला शिवीगाळ व मारहाण करू लागला. मुलीला त्रास होऊ लागल्याने आठ दिवसांपूर्वी सासऱ्याने स्वतःची ठेव रक्कम मोडून एक लाख 50 हजार रुपये जावयास दिले आणि उर्वरित तीन लाख रुपये आम्ही सुरेशकडून घेऊन तुम्हाला देतो, मात्र मुलीला त्रास देऊ नका, असे जावयास सांगितले. ता. 14 रोजी मुलीने वडिलांना फोन करून पती मला जिवंत सोडणार नाही, असे सांगितले. दरम्यान, ता. 15 रोजी मोहोळ पोलिस ठाण्यातून मला फोन आला. तुमची मुलगी गीता व जावई श्रीगुरूदत्त या दोघांत मध्यरात्री कडाक्‍याचे भांडण झाले आहे. यात जावयाने गीताच्या डोक्‍यात खोऱ्याने मारल्याने ती गंभीर जखमी झाली होती. उपचारासाठी तिला मोहोळ येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर डॉक्‍टरांनी तिला मृत घोषित केले असल्याचे सांगितले. जावई श्रीगुरूदत यानेच गीताचा खून केला असल्याची फिर्याद सासरे भास्कर जाधव यांनी दिली आहे. तपास पोलिस उपनिरीक्षक संतोष इंगळे करीत आहेत.

Web Title: Murder of wife in Mohol taluka on suspicion of immoral relationship