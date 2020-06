सोलापुरात आज आढळले नवीन 43 कोरोनाबाधित, एकाचा मृत्यू, 49 कोरोना मुक्त 

सोलापूर : सोलापूर शहर व जिल्ह्यात आज नव्याने 43 कोरोनाबाधित रुग्णांची भर पडली असून सोलापुरातील एकूण कोरोनाबाधित व्यक्तींची संख्या 992 झाली आहे. आज रात्री 8 वाजेपर्यंत कोरोना मुळे एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला असून आतापर्यंत मृत पावलेल्या व्यक्तींची संख्या 89 झाली असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिली. कोरोना चाचणीचे 834 अहवाल अद्यापही प्रलंबित आहेत कोरोना मुक्त झालेल्या 49 जणांना आज रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे. आज दिवसभरात आढळलेल्या 43 व्यक्तींमध्ये कुमठा नाका येथील एक पुरुष, बाळे शिवाजीनगर येथील एक पुरुष, निराळे वस्ती येथील एक महिला, एमआयडीसी रोड येथील एक महिला, दमानी नगर येथील एक महिला, होटगी रोड माजरेवाडी येथील दोन पुरुष, मिलिंद नगर बुधवार पेठेतील एक पुरुष, दत्त चौकातील एक पुरुष, बॉम्बे पार्क येथील एक पुरुष, वसंत नगर पोलिस लाईन येथील एक पुरुष व एक महिला, लक्ष्मी पेठेतील एक पुरुष, उत्तर कसबा माळी गल्ली येथील एक पुरुष व दोन महिला, दक्षिण कसबा येथील एक पुरुष, मौलाली चौकातील एक पुरुष, दाजी पेठेतील एक पुरुष, भवानी पेठेतील एक पुरुष व दोन महिला, सलगर वस्ती येथील दोन पुरुष, समाधान नगर येथील एक महिला, अक्कलकोट रोड येथील एक महिला, मराठा वस्ती येथील एक महिला, बुधवार पेठेतील एक पुरुष व पाच महिला, गुरुनानक चौकातील तीन पुरुष, कर्णिकनगर येथील एक पुरुष, रविवार पेठेतील दोन पुरुष, विडी घरकुल येथील एक महिला, फॉरेस्ट न्यू तिर्हेगाव येथील एक पुरुष, हिप्परगा (ता. उत्तर सोलापूर) येथील एक महिला, बार्डी ( ता. पंढरपूर) येथील एक पुरुष यांचा समावेश आहे.

Web Title: New 43 corona-infected, one death, 49 corona free found in Solapur today