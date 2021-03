माळशिरस येथे नऊ दुकाने आगीत भस्मसात ! नुकसान सुमारे एक कोटीचे; पंचनामा मात्र 44 लाखांचा

नातेपुते (सोलापूर) : माळशिरस शहरात होळीच्या ऐन सणाच्या पौर्णिमेच्या दिवशी अग्नितांडव झाले. बस स्थानकासमोरील नऊ दुकानांना रविवारी (ता. 28) पहाटे तीनच्या सुमारास आग लागली. या आगीत सुमारे एक कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे दुकानदारांचे म्हणणे आहे; परंतु प्रशासनाने 44 लाख रुपयांचा पंचनामा केला आहे. घटनास्थळी पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे, माजी आमदार ऍड. रामहरी रूपनवर आदींनी तातडीने भेट दिली आणि पाहणी करून मदतीचे आदेश दिले. आमदार राम सातपुते यांनीही जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, तहसीलदार जगदीश निंबाळकर यांना या आगीचे गांभीर्य सांगून तातडीने मदत करण्याची सूचना केली. पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी माळशिरस नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी डॉ. विश्वनाथ वडजे यांना पंचनामा करून नुकसानग्रस्तांना जास्तीत जास्त मदत मिळावी असे प्रयत्न करण्याचे आदेश दिले. सोलापूर जिल्ह्यात सध्या पोटनिवडणुकीची आचारसंहिता असल्यामुळे पालकमंत्री भरणे यांनी कोणतेही आश्वासन दिले नाही; परंतु "मी दुकानदारांसमवेत आहे' असे सांगून त्यांनी नुकसानग्रस्तांना दिलासा दिला आहे. पालकमंत्र्यांसमवेत माजी आमदार रामहरी रूपनवर यांच्यासह माळशिरस पंचायत समितीचे माजी सदस्य तुकाराम देशमुख, अप्पासाहेब देशमुख, ऍड. सोमनाथ वाघमोडे, भाजपचे अशोक देशमुख, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे रमेश पाटील आदी उपस्थित होते. या आगीत भक्ष्यस्थानी पडलेल्या दुकानदारांची नावे...

बळवंत गोडसे यांचे डायमंड मोबाईल शॉपी, दीपक देवकर यांचे दीपक हेअर सलून, जयदीप धांडोरे यांचे अमर मोबाईल शॉपी, विक्रम व्यवहारे यांचे उपसरपंच हे चहाचे दुकान, रवींद्र सपकाळ यांचे हॉटेल रेणुका, महादेव कोळेकर यांचे सलम फूट वेअर, नारायण पालवे यांचे सदाबहार जनरल स्टोअर्स, राजाभाऊ गायकवाड यांचे गणेश किराणा दुकान, गणेश शिंदे यांचे संगीता भोजनालय. प्रशासनाने या नऊ दुकानदारांचा 44 लाख 21 हजार 225 रुपयांचा पंचनामा केला आहे. माळशिरस तालुक्‍यातील सदाशिवनगर येथील श्री शंकर साखर कारखाना, यशवंतनगर येथील स. म. कै. शंकरराव मोहिते पाटील साखर कारखाना या दोन साखर कारखान्याच्या अग्निशामक बंबांनी ही आग सकाळी सातच्या सुमारास आटोक्‍यात आणली. शिरस ही नगरपंचायत आणि तालुक्‍याचे ठिकाण असणारे शहर आहे. येथे अग्निशामक बंब असणे गरजेचे आहे. येथे जर बंब असता तर एक, दोन दुकाने जळाली असती, बाकीची बचावली असती. दुकान मालकांच्या डोळ्यासमोर दुकाने आगीत जळत होती, परंतु पाणी नसल्याने कुणीही काही करू शकले नाहीत. प्रशासनाने अग्निशामक बंब त्वरित घ्यावा, अशी मागणी होत आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Nine shops in Malshiras have caught fire causing a loss of Rs one crore