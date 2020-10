पेट्रोल पंप व्यवस्थापकाने केला एकोणीस लाखाचा अपहार;  जुगारात घालवली रक्कम : गोव्यातून पोलिसांनी केली अटक

टेंभुर्णी : पुणे-सोलापूर महामार्गावरील टेंभुर्णी येथील शंभो पेट्रोल पंपाच्या व्यवस्थापकाने सुमारे 19 लाख 27 हजार 100 रुपयांचा अपहार केला. 2 सप्टेंबर ते 3 ऑक्‍टोबर या दरम्यानच्या कालावधीमध्ये ही घटना घडली. त्यानंतर व्यवस्थापक येथून पळून गेला. याप्रकरणी टेंभुर्णी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून पोलिसांनी पळून गेलेल्या व्यवस्थापकास गोव्यात पकडून जेरबंद केले. त्याच्याकडून याच्याकडून तीन लाख तीस लाख रुपये रोख रक्कम हस्तगत केली असून उर्वरित रक्कम त्यांने जुगारात घालवली असल्याचे तपासात पुढे आले आहे. माढा न्यायालयासमोर आरोपी व्यवस्थापकास हजर केले असता पाच दिवस पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश माढा न्यायालयाच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. याप्रकरणी पेट्रोल पंपाचे मालक शामराव लक्ष्मण देशमुख (वय-59 रा.टेंभुर्णी,ता.माढा) यांनी फिर्याद दाखल केली आहे. आरोपी व्यवस्थापक विक्रांत अरुण देशमुख (रा.टेंभुर्णी ता.माढा) यास अटक केली.) याविषयी पोलीसांकडून समजलेली अधिक माहिती अशी, पुणे- सोलापूर महामार्गावर टेंभुर्णी येथील शंभो पेट्रोलियम पंपावर विक्रांत अरुण देशमुख हा गेल्या कांही महिन्यापासून व्यवस्थापक म्हणून काम करीत होता. पेट्रोल पंपावरील डिझेल व पेट्रोल विक्रीतून दररोज जमा होणारी रक्कम बॅंकेत टाकणे व इतर कामे व्यवस्थापक विक्रांत देशमुख याच्याकडे सोपविण्यात आले होती. सुरूवातीच्या काळात काही दिवस त्याने हे काम त्याने प्रामाणिकपणे केले. त्यामुळे पेट्रोल पंप मालक शामराव देशमुख यांचा विश्वास त्याच्यावर बसला. विक्रांत अरुण देशमुख याने मालकाच्या विश्वासाचा गैरफायदा घेऊन 2 सप्टेंबर ते 3 ऑक्‍टोबर या एक महिनाच्या कालावधीमध्ये सुमारे 19 लाख 27 हजार 100 रुपयांचा अपहार करून पंप मालकाची फसवणूक करून तो येथून पळून गेला. त्यामुळे पेट्रोल पंप मालक शामराव देशमुख यांना दैनंदिन व्यवहारातील रक्कमेमध्ये तफावत आढळून आल्याने त्यांनी टेंभुर्णी पोलीस ठाण्यात 19 लाख 27 हजार 100 रुपये बॅंकेत न भरता व्यवस्थापक विक्रांत देशमुख याने या रक्कमेचा अपहार केल्याची फिर्याद दिली. पोलिसांनी आरोपी विक्रांत देशमुख यास गोव्यात जाऊन पकडले असून त्याच्याकडून तीन लाख तीस लाख रुपये रोख रक्कम हस्तगत केली आहे. पोलीसांनी केलेल्या प्राथमिक चौकशीमध्ये आरोपी विक्रांत देशमुख याने अपहार केलेली रक्कम ही सट्टा, जुगारामध्ये घालवली असल्याची माहिती समोर आली आहे. माढा न्यायालयासमोर हजर केले असता आरोपीस पाच दिवस पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश माढा न्यायालयाच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.

टेंभुर्णी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक राजकुमार केंद्रे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुशील भोसले हे अधिक तपास करीत आहेत. संपादन : अरविंद मोटे

