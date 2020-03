पंढरपूर (सोलापूर) : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दक्षता म्हणून राज्यातील अनेक प्रमुख देवस्थानांनी तेथील दर्शन बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापी श्री विठ्ठल रुक्‍मिणी मंदिर समिती सदस्यांमध्ये समन्वय नसल्यामुळे विठुरायाच्या दर्शना संदर्भात अद्यापही निर्णय होऊ शकलेला नाही. कोरोनाची साथ वाढू लागल्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रश्नात तातडीने लक्ष घालून काही दिवसापुरते विठुरायाचे पूर्ण दर्शन बंद करावे, किंवा किमान पदस्पर्श दर्शन बंद करून केवळ मुखदर्शन सुरू ठेवावे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोनाला जागतिक साथ घोषित केली आहे. कोरोना विषाणूंचा प्रसार होऊ नये यासाठी जगभरात विविध प्रकारच्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. कोरोना रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून काही दिवस राज्यातील शासकीय कार्यक्रम, यात्रा, उत्सव बंद करावेत असे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. त्याची दखल घेऊन तुळजापूर येथील श्री तुळजाभवानी , परळी वैजनाथ येथील श्री वैजनाथ, मुंबईतील सिद्धिविनायक, शेगाव मधील श्री संत गजानन महाराज, श्रीक्षेत्र ज्योतिबा येथील दर्शन बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आजच शिर्डी येथील संस्थांना देखील दुपारपासून दर्शन बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल रुक्‍मिणी मंदिर समितीने मात्र अद्याप कोरोना ची गांभीर्याने दखल घेतलेली दिसत नाही. मंदिर समितीने कर्मचाऱ्यांना मास्क दिले आहेत. मंदिरात दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांच्या हातावर सॅनीटायझर चे दोन थेंब टाकले जात आहेत. तथापि ही उपाययोजना पुरेशी आहे का याचा विचार होण्याची गरज गेल्या चार दिवसांपासून व्यक्त होत आहे. पदस्पर्श दर्शन हे पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल मंदिरातील वैशिष्ट्य आहे. त्यामुळे श्री विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या बहुतांश भाविकांकडून विठुरायाचे पदस्पर्श दर्शन घेतले जाते. दररोज शेकडो भाविकांकडून विठुरायाचे पदस्पर्श दर्शन घेताना विठ्ठलाच्या पायास भाविकांचे डोके, नाक आणि हाताने स्पर्श केला जात आहे. त्या माध्यमातून कोरोना विषाणूंचा प्रसार होण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. राज्यातील रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन तातडीने काही दिवस दक्षता म्हणून विठुरायाचे दर्शन बंद करावे किंवा पदस्पर्श दर्शन बंद करून केवळ मुखदर्शन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. श्री विठ्ठल रुक्‍मिणी मंदिर समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना मध्ये समन्वय नाही. कोणत्याही विषयावर तातडीने निर्णय घेतला जात नाही. त्यामुळे अनेक विषयांचे निर्णय गेल्या वर्षभरात होऊ शकलेले नाहीत. कोरोना च्या पार्श्वभूमीवर दर्शन बंद करण्याचा निर्णय देखील त्यामुळेच अजूनही होऊ शकलेला नाही. पंढरपुरात रुग्ण सापडल्या वरच समिती निर्णय घेणार आहे का असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात लक्ष घालून तातडीने निर्णय घ्यावा अशी मागणी व्यक्त होत आहे. यासंदर्भात श्री विठ्ठल-रुक्‍मिणी मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी विठ्ठल तथा सुनील जोशी यांना विचारले असता सकाळ शी बोलताना ते म्हणाले, राज्यातील विविध देवस्थानांनी येथील दर्शन बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे ही गोष्ट खरी आहे. तथापि श्री विठ्ठल-रुक्‍मिणी मंदिर समिती ची उद्या बुधवार 18 मार्च रोजी बैठक होणार आहे. त्या बैठकीत या संदर्भातील निर्णय होण्याची शक्‍यता आहे. तत्पुर्वी काल पासून मंदिर समितीने अन्नछत्र बंद केले असून भाविकांना प्रसादाचे पार्सल देण्याची व्यवस्था केली आहे.

