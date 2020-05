महाराष्ट्र दिनी यंदा महापालिकेत "ध्वजारोहण' नाही 

सोलापूर : कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्‍वभूमीवर उद्या (शुक्रवारी) महापालिकेत ध्वजारोहण होणार नसल्याचे पत्रक उपायुक्त अजयसिंह पवार यांनी आज गुरुवारी सायंकाळी काढले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत एकाच ठिकाणी ध्वजारोहण होणार असल्याने महापालिकेतील कार्यक्रम स्थगित करण्यात आल्याचे पत्रात म्हटले आहे. कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र दिनी ध्वजारोहण होणार की नाही याबाबत सार्वत्रिक उत्सुकता होती. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 15 एप्रिल रोजी आदेश काढला होता. त्यानुसार राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या ठिकाणी एकाच वेळी सकाळी आठ वाजता ध्वजारोहण होईल. यावेळी केवळ पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवढ्याचजणांनी उपस्थित रहावे. इतर मान्यवरांना निमंत्रित करू नये. कवायतीचे आयोजन करण्यात येऊ नये, विधी मंडळ, उच्च न्यायालय व इतर संविधानिक कार्यालयांमध्ये कमीत कमी उपस्थितीत ध्वजारोहण करावे. ध्वजारोहणासाठी पालकमंत्री येऊ न शकल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी ध्वजारोहण करावे, असे या परिपत्रकात म्हटले होते. या आदेशामध्ये संविधानिक कार्यालयांमध्ये असा उल्लेख असल्यामुळे महापालिकेतही महापौर यांच्या हस्ते आणि आयुक्तांसह प्रमुख दोन अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ध्वजारोहण होईल, अशी चर्चा महापालिकेत होती. त्यानुसार महापौर कार्यालयाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अभिप्रायही पाठविला होता. मात्र सायंकाळी उशीरापर्यंत महापौर कार्यालयास अभिप्राय मिळाला नव्हता. दरम्यान, महापालिकेचे उपायुक्त श्री. पवार यांनी या संदर्भात परिपत्रक काढले असून, ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम स्थगित करण्यात आल्याचे म्हटले आहे.

महापालिका उपायुक्तांनी काढलेले परिपत्रक



