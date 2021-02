सोलापूर : कोरोनाचा प्रादुर्भाव पुन्हा वाढू लागल्याने प्रशासन चिंतेत सापडले आहे. नागरिकांनी नियमांचे तंतोतंत पालन करावे, या हेतूने महापालिका आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांनी नुकताच एक आदेश काढला असून त्यामध्ये विवाह समारंभासाठी परवानगी देताना 50 जणांची यादी घ्यावी आणि पोलिसांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे, अशी अट घातली आहे. तर ग्रामदैवत श्री सिध्दरामेश्‍वरांच्या दर्शनासाठी दररोज पाचशे भाविकांनाच प्रवेश द्यावा, असे सक्‍त आदेश दिले आहेत. महापालिका आयुक्‍तांच्या आदेशातील ठळक बाबी... विवाहासाठी 50 लोकांची यादी जोडून स्थानिक पोलिस प्रशासनाकडून घ्यावे ना हरकत प्रमाणपत्र

नियमांचे उल्लंघन केल्यास मंगल कार्यालयास दहा हजारांचा दंड आणि 30 दिवस मंगल कार्यालय राहणार सील

कोचिंग क्‍लासेसमध्ये विनामास्क मुलांना बसू देऊ नये; सोशल डिस्टन्सिंचे पालन न केल्यास गुन्हा दाखल केला जाईल

सर्व खासगी व शासकीय दवाखान्यांची तपासणी करावी; दवाखान्यातील व्हेंटिलेटर व अन्य सुविधा अद्ययावत आहेत की नाहीत याची करावी पडताळणी

रुग्णास सर्दी, खोकला, ताप अथवा कोरोनाची लक्षणे असल्यास त्याची कोरोना टेस्ट करणे बंधनकारक

कृषी उत्पन्न बाजार समिती, भाजी मंडई, आठवडा बाजार, मॉल्स, शॉपिंग सेंटर, दुकानदार, भाजी विक्रेते व फेरीवाल्यांना कोरोना टेस्ट बंधनकारक

सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करुनच मालाची करावी विक्री; कोरोनाचे नियम न पाळल्यास दुकानाला 30 दिवस लागेल टाळे

रेल्वे स्थानकावरील प्रवाशांच्या तपासणीसाठी तीन शिफ्टमध्ये असेल 30 जणांचे वैद्यकीय पथक

चित्रपटगृहे, जीम, स्वच्छतागृहे, बस व रेल्वे स्थानकावर गर्दी नकोच; नियम मोडल्यास दहा हजारांचा दंड आणि होणार गुन्हा दाखल

ग्रामदैवत श्री सिध्दरामेश्‍वरांच्या दशर्नसाठी दररोज पाचशे भाविकांनाच द्यावा प्रवेश; मठात 20 जणांची उपस्थित बंधनकारक

हॉटेल, बिअरशॉपी, परमिट रुमची दररोज होईल तपासणी; 60 वर्षांवरील आणि दहा वर्षांखालील मुलांना विनाकारण बाहेर फिरण्यास बंदी शहरातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये, कोरोना हद्दपार व्हावा या हेतूने महापालिका आयुक्‍तांनी आदेश काढला आहे. त्यानुसार पहिल्यांदा नियम न पाळणाऱ्यास दहा हजारांचा दंड केला जाणार आहे. तरीही नियमांचे पालन न केल्यास संबंधितावर गुन्हा दाखल करुन ती आस्थापना 30 दिवसांसाठी सील केली जाईल, असा इशारा दिला आहे. त्यासाठी महापालिकेचे सहायक आयुक्‍त, उपायुक्‍त, पोलिस ठाण्यांचे अधिकाऱ्यांनाही सक्‍त सूचना करण्यात आल्या आहेत.



