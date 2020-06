सोलापुरातील कंत्राटी आरोग्यसेविकांना ना वेतनवाढ, ना सुटी  गोळ्या, औषधे खाऊन करताहेत "कोरोना'ची ड्यूटी 

सोलापूर : कोरोनाच्या संकटाला न घाबरता सोलापूर शहर कोरोनामुक्त करण्यासाठी काही घटक जिवाची पर्वा न करता काम करत आहेत. कोरोनाच्या संकटासोबतच फिल्डवर जाऊन लढणाऱ्यांमध्ये असलेल्या कंत्राटी आरोग्यसेविकांची अवहेलना सोलापूर जिल्हा प्रशासनाकडून होत आहे. कोरोनाचे संकट आल्यापासून या कंत्राटी आरोग्यसेविकांना ना सुटी मिळाली, ना रजा मिळाली. सततची ड्यूटी, कामाचा प्रचंड ताण यामुळे सर्दी, ताप, खोकला यासह आजारी पडलेले कंत्राटी आरोग्यसेविका गोळ्या, औषधे खाऊन कोरोनाचे युद्ध लढत आहेत. या कंत्राटी आरोग्यसेविकांना सोलापूर महापालिकेने वाऱ्यावरच सोडले की काय, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. अवघ्या दोन महिन्यांत सोलापुरातील कोरोनाबाधितांची संख्या दीड हजारांच्या घरात पोचली आहे. कोरोनाबाधित रुग्ण आढळल्यानंतर त्या भागाचा सर्व्हे असो की कोरोनाबाधित रुग्णाची सेवा, यासह इतर महत्त्वाच्या कामांमध्ये राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानातील कंत्राटी आरोग्यसेविकांचा सहभाग महत्त्वाचा असतो. महापालिकेच्या आरोग्य विभागात व राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानात जवळपास 90 कंत्राटी आरोग्यसेविका काम करत आहेत. अवघ्या 10 हजार रुपयांच्या वेतनावर काम करणाऱ्या या कंत्राटी आरोग्यसेविकांच्या वेतनवाढीची मागणी केली आहे. महापालिकेचे आरोग्य अधिकारी, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि आता पालकमंत्री सर्वांपुढे आपल्या व्यथा मांडून देखील या कंत्राटी आरोग्यसेविकांना न्याय मिळाला नाही. जखमेवर चोळले मीठ...

महापालिकेच्या राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानात काम करणाऱ्या कंत्राटी आरोग्यसेविकांना वेतनवाढीची केलेली मागणी अद्यापही प्रलंबित आहे. ही मागणी प्रलंबित असतानाच जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने नव्याने भरती करण्यात येत असलेल्या त्याच संवर्गातील कर्मचाऱ्यांसाठी 20 हजार रुपये वेतन निश्‍चित केले आहे. गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून काम करणाऱ्या कंत्राटी आरोग्यसेविकांना 10 हजार रुपये आणि नव्याने येणाऱ्या त्याच संवर्गातील कंत्राटी आरोग्यसेविकांसाठी 20 हजार रुपये वेतन देण्याचे निश्‍चित केल्याने कंत्राटी आरोग्यसेविकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार जिल्हा प्रशासनाकडून होत आहे. काम करणाऱ्या व्यक्तींना प्रोत्साहन अपेक्षित असताना त्यांची अवहेलना करण्याचा प्रकार सध्या जिल्हा प्रशासनाकडून सुरू असल्याचे दिसत आहे.

Web Title: No pay hike, no leave for contract health workers in Solapur "Corona's duty is to take pills and medicines."