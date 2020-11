मोहोळमधील "प्रधानमंत्री किसान'च्या एक हजार अपात्र शेतकऱ्यांना एक कोटीच्या वसुलीसाठी नोटिसा !

मोहोळ (सोलापूर) : प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेअंतर्गत मोहोळ तालुक्‍यातील लाभ घेतलेल्या आठ महसूल मंडळातील एक हजार 51 अपात्र शेतकऱ्यांकडून एक कोटी चार लाख 80 हजार रुपये वसूल करण्यासाठी त्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. ही रक्कम शासकीय खात्यावर लवकर जमा करावी, असे आवाहन तहसीलदार जीवन बनसोडे यांनी केले आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळावा तसेच त्यांना काही प्रमाणात मदत व्हावी या हेतूने शासनाने प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना राबविली. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्याला वर्षाला सहा हजार रुपये दिले जातात. यासाठी शेतकऱ्यांची ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदणी करण्यात आली आहे. नोंदणी करताना शासनाने निकषही जाहीर केले होते, तरीही काही अपात्र शेतकऱ्यांनीही नोंदणी केली. त्यांच्या खात्यावर पैसेही जमा झाले. शासनाने त्याची तपासणी सुरू केली असून, यात अनेक अपात्र लाभार्थी आढळून आले आहेत. मोहोळ तालुक्‍यातील 49 हजार 563 नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांपैकी पाच हजार 240 हप्त्यांच्या माध्यमातून एक हजार 51 अपात्र शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला आहे. मंडलनिहाय अपात्र शेतकरी पुढीलप्रमाणे

मोहोळ मंडल : 159 शेतकरी, शेटफळ : 157, सावळेश्वर : 117, नरखेड : 122, वाघोली : 103, टाकळी सिकंदर : 131, पेनूर : 114, कामती बुद्रूक : 148. या सर्व अपात्र शेतकऱ्यांकडून एक कोटी चार लाख 80 हजार रुपये वसूल करण्यात येणार असल्याचे तहसीलदार बनसोडे यांनी सांगितले. "हे' आहेत अपात्रतेचे निकष

माजी आणि विद्यमान पद धारण करणारे खातेदार, आजी-माजी राज्यसभा सदस्य, माजी खासदार, आजी-माजी मंत्री, माजी महापौर, आजी विधान परिषद सदस्य, आजी - माजी जिल्हा परिषद सदस्य, केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी, शासन अंगीकृत निमशासकीय संस्थांचे कर्मचारी, स्थानिक अखत्यारीतील कार्यालयातील आणि स्वायत्त संस्थांचे सर्व अधिकारी, क वर्गातील स्वराज संस्थांमधील नियमित अधिकारी, ड वर्गातील कर्मचारी वगळून गट चतुर्थश्रेणी कर्मचारी, मागील वर्षी आयकर भरलेली व्यक्ती, निवृत्ती वेतनधारक व्यक्ती, ज्यांचे मासिक निवृत्तिवेतन दहा हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, नोंदणीकृत व्यावसायिक डॉक्‍टर, वकील, अभियंता व सनदी लेखापाल, वास्तुशास्त्रज्ञ आदी क्षेत्रातील व्यक्ती, एकाच कुटुंबातील अनेक खातेदार, समाईक खातेदार, ज्यांचे संमतीपत्र प्राप्त नाही असे खातेदार, अकृषिक खातेदार

