सोलापूर : शहरातील रुग्णसंख्या कमी- अधिक होत असतानाच शुक्रवारी (ता. 18) पारशी विहिरीजवळील म्हेत्रे वस्ती (नई जिंदगी) येथील 36 वर्षीय तरुणाचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर संशयितांनी तत्काळ वैद्यकीय तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन वेळेत उपचार घ्यावेत, असे आवाहन आरोग्य विभागाने केले आहे. शहरात आज 22 जण पॉझिटिव्ह आढळले असून आता शहरातील ऍक्‍टिव्ह रुग्णांची संख्या 263 झाली आहे. शहरात आज अभिषेक नगर, पूनम नगर (जुळे सोलापूर), कलावती नगर, उत्तर कसबा (गवळी वस्ती), बुधवार पेठ (दमाणी शाळेजवळ), राघवेंद्र नगर (मुरारजी पेठ), अंत्रोळीकर नगर, राजेश्‍वर नगर, हरेकृष्ण अपार्टमेंट (मयूर मंगल कार्यालयाजवळ), लिमयेवाडी, श्रीदेवी नगर (आकाशवाणी केंद्राजवळ), गणेश नगर (देगाव), किनारा हॉटेलशेजारी (होटगी रोड), लिमयेवाडी (मशिदीजवळ) आणि वृंदावन पार्क (विजयपूर रोड) येथे नवे रुग्ण आढळले आहेत. ऍक्‍टिव्ह रुग्णांच्या संपर्कातील 120 संशयित होम क्‍वारंटाईन असून 18 जण इन्स्टिट्यूशनल क्‍वारंटाईनमध्ये आहेत. 10 व्यक्‍ती होम आयसोलेशनमध्ये असून आतापर्यंत शहरातील सहा हजार 379 पुरुषांना कोरोनाची लागण झाली आहे. दुसरीकडे चार हजार 389 महिला कोरोना पॉझिटिव्ह आढळल्या आहेत. त्यातील पाच हजार 843 पुरुषांनी व चार हजार 85 महिलांनी कोरोनावर मात केली आहे. ठळक बाबी... शहरातील एक लाख 33 हजार 321 संशयितांची झाली कोरोना टेस्ट

आतापर्यंत शहरात आढळले दहा हजार 768 कोरोना पॉझिटिव्ह

आज 536 संशयितांमध्ये आढळले 22 बाधित; 36 वर्षीय पुरुषाचा मृत्यू

शहरातील ऍक्‍टिव्ह रुग्णसंख्या राहिली 263; आतापर्यंत 577 रुग्णांचा बळी

आतापर्यंत शहरातील नऊ हजार 928 रुग्णांनी केली कोरोनावर मात संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

