शहरातील रुग्णसंख्या सहा हजारांच्या उंबरठ्यावर ! आज 53 पॉझिटिव्ह अन्‌ एकाचा मृत्यू 

सोलापूर : शहरातील रुग्णसंख्या आता पाच हजार 951 झाली असून एकूण बळींची संख्या 392 झाली आहे. कडक संचारबंदीनंतर कमी झालेली रुग्णसंख्या आता वाढू लागली आहे. आज 129 व्यक्‍तींच्या अहवालापैकी 53 जणांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले आहेत. त्यात मुरारजी पेठेतील 57 वर्षीय पुरुषाचा मृत्यू झाला आहे. गणेश बिल्डर, कन्ना चौक, होमकर नगर (एमआयडीसी रोड), श्री नगर भाग क्रमांक एक, विष्णूपुरी, मंगल रेसिडेन्सी (जुळे सोलापूर), एसबीआय कॉलनी क्रमांक एक (दयानंद कॉलेजवळ), हरिपदम रेसिडेन्सी, प्रभाकर नगर (सम्राट चौक), राजेंद्र चौक, रविवार पेठ (मारुती मंदिराजवळ), उत्तर कसबा (मल्लिकार्जुन मंदिराजवळ), गोंधळे वस्ती (हनुमान मंदिराजवळ), सविद्या नगर, रामलिंग नगर (विजयपूर रोड), रेल्वे लाईन (डफरीन चौक), शिवगंगा नगर (नई जिंदगी), हुच्चेश्‍वर नगर (कुमठा नाका), साठे-शिंदे वस्ती (देगाव), राहूल नगर (बाळे), नरसिंह नगर (मोदी), निलम नगर, सह्याद्री नगर (होटगी रोड), प्रभाकर महाराज नगर, आकाशवाणी केंद्राजवळ (भावनाऋषी नगर), दयानंद कॉलेजवळ (रविवार पेठ) आणि श्री अर्पाटमेंट (कर्णिक नगर) याठिकाणी नवे रुग्ण सापडले आहेत. ठळक बाबी... शहरातील आतापर्यंत 48 हजार 455 व्यक्‍तींची झाली कोरोना टेस्ट

आतापर्यंत 42 हजार 379 जणांचे रिपोर्ट निगेटिव्ह; एकूण रुग्णसंख्या पाच हजार 951

शहरात आतापर्यंत 392 जणांचे झाले मृत्यू; आज मुरारजी पेठेतील 57 वर्षीय पुरुषाचा बळी

आज 129 पैकी 53 जणांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह; 125 जणांचे अहवाल प्रलंबित

आतापर्यंत चार हजार 525 रुग्णांची कोरोनावर मात; एक हजार 34 रुग्णांवर सुरु आहेत उपचार रुग्ण वाढत असतानाही टेस्टिंग कमीच

शहरातील रुग्णसंख्या मागील काही दिवसांपासून सातत्याने वाढू लागली आहे. दुसरीकडे मात्र, महापालिका क्षेत्रातील टेस्टिंगमध्ये सातत्य राहिल्याचे दिसत नाही. सोमवारी (ता. 17) शहरातील 129 व्यक्‍तींची टेस्ट करण्यात आली. त्यामध्ये तब्बल 53 रुग्णांची नव्याने भर पडली आहे. शहरातील दुकाने, बाजारपेठा पूर्ववत सुरु झाल्यानंतर ठिकठिकाणी गर्दी पहायला मिळत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शहरातील ऍन्टीजेन टेस्टची संख्या वाढविण्याची गरज आहे. दुसरीकडे शहरातील को-मॉर्बिड रुग्णांचा सर्व्हे करण्यासाठी तब्बल 480 पथकांची नियुक्‍ती करुनही टेस्टिंगमध्ये सातत्ये दिसत नाही.

