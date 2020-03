संचमान्यतेसाठी 31 जानेवारीची विद्यार्थी संख्या 

सोलापूर ः राज्यात 2019-20 या शैक्षणिक वर्षाची संचमान्यता करण्यासाठी 31 जानेवारी 2020ची विद्यार्थी संख्या ग्राह्य धरण्याची शक्‍यता आहे. अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी संचमान्यता न करण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र, आता संचमान्यता करणार आहेत. पण, ती केव्हा होणार याबाबत प्रश्‍नचिन्ह कायम आहे. राज्याच्या शिक्षण विभागाची "आंधळे दळते, कुत्रं पीठ खाते' अशी स्थिती झाली आहे. 2019-20 या शैक्षणिक वर्षाची संचमान्यता 31 जानेवारी 2020 च्या विद्यार्थी संख्येनुसार निश्‍चित केली जाणार आहे. यंदाचे शैक्षणिक वर्ष संपत आले तरी अद्याप संचमान्यतेचा घोळ मिटविण्यात शिक्षण विभागाला यश आले नाही. राज्यात असलेल्या अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी 11 नोव्हेंबर 2019च्या पत्रान्वये यंदाच्या शैक्षणिक वर्षाच्या संचमान्यतेला स्थगिती दिली होती. मात्र, 15 जानेवारीला शिक्षण विभागाने ही स्थगिती उठविली. त्यामुळे संचमान्यतेबाबत सरकारला नेमके काय करायचे आहे? हा प्रश्‍न अनुत्तरीत आहे. अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन पूर्ण करणे, संस्थाचालकांनी आपल्या शाळेत विद्यार्थी संख्या वाढविण्यासाठी त्यांना संधी देण्याच्या उद्देशाने संचमान्यतेला स्थगिती दिली होती. पण, आता स्थगिती उठविली आहे. शाळांकडून स्टुडंटस पोर्टलवर विद्यार्थ्यांची माहिती अपडेट करण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे. ही सुविधा शैक्षणिक वर्ष सुरू झालेल्या वेळेसच दिली होती. मात्र, संचमान्यता होणार नसल्याचे जाहीर केल्याने ती माहिती शाळांनी भरलेली नाही. त्यामुळे आता 31 जानेवारी तारीख अंतिम मानून संचमान्यता करणे योग्य राहील. तशाच प्रकारचा निर्णय शासनाने घ्यावा, याबाबतचा पत्र व्यवहार प्राथमिकचे शिक्षण संचालक द. गो. जगताप यांनी शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना केला आहे. त्यामुळे संचमान्यतेबाबत ते काय निर्णय घेतात याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Number of students on January 31 for cumulative for sanchmanyata