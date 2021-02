"त्या' वृद्धेला जिवंत जाळले नसून, तो एक अपघात ! पोलिसांचा खुलासा 

सांगोला (सोलापूर) : घरात अचानक आग लागून एका वृद्ध महिलेचा भाजून मृत्यू झाल्याची घटना सांगोला येथील सूत गिरणी समोर गुरुवारी (ता. 4) रात्री दीड वाजण्याच्या सुमारास घडली. शरिफा खुर्शीद पठाण (वय 70, रा. सूत गिरणीच्या गेट समोर, सांगोला, ता. सांगोला) असे आगीत मृत्युमुखी पडलेल्या महिलेचे नाव आहे. मात्र या घटनेनंतर तालुक्‍यात उलटसुलट अफवा पसरल्या असून, त्या वृद्धेला जिवंत जाळून ठार मारल्याच्या चर्चा सुरू होत्या. याबाबत पोलिसांकडून मिळालेली सविस्तर माहिती अशी की, शरीफा खुर्शीद पठाण या सूतगिरणीच्या गेटसमोर येथे एकट्याच राहात होत्या. त्यांच्या घरात वीजही नव्हती. उजेडासाठी कंदील व स्वयंपाक त्या चुलीवर करत होत्या. गुरुवारी 4 फेब्रुवारीच्या रात्री दीड वाजण्याच्या सुमारास शरीफा पठाण यांच्या घरास आग लागली. त्या अगीत घरातील संपूर्ण साहित्य जळून गेले व त्या स्वतः जळून त्यांचा फक्त सांगाडा शिल्लक राहिला. मृताचे नातेवाईक मुलगी शाहिरा आलम शेख (रा. मंगळवेढा) यांना या घटनेची खबर देण्यात आली. याबाबत सांगोला पोलिसात अचानक आग लागून घरामध्ये असलेल्या शरीफा खुर्शीद पठाण यांचा भाजून मृत्यू झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे. मात्र या घटनेनंतर उलटसुलट अफवा पसरवण्यात आल्या. काही प्रसारमाध्यमांमधून सर्व्हिस रस्त्याला अडथळा ठरत असल्याने त्या वृद्धेचे घर पेटवून तिला जिवंत पेटविल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली. यामुळे उलटसुलट चर्चांना ऊत आला होता. मात्र, सांगोला पोलिसांनी हे वृत्त खरे नसून, अफवा असल्याचा खुलासा केला आहे. या घटनेमध्ये काही अफवा पसरल्या आहेत. याबाबत घर जळाल्याने वृद्ध महिलेचा मृत्यू झाल्याची नोंद झाली आहे. या मृत्यू प्रकरणी सखोल चौकशी केली जाईल.

- राजेश गवळी,

पोलिस निरीक्षक, सांगोला संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

