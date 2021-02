विद्यापीठातील अहिल्यादेवींच्या स्मारकासाठी दीड कोटी ! स्मारक समितीचे पालकमंत्री अध्यक्ष; समितीत 'यांचाही' समावेश

सोलापूर : पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठात त्यांचा पुर्णाकृती पुतळा उभारला जाणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने दीड कोटींचा निधी मंजूर केला असून विद्यापीठाने त्यासंदर्भात कृती आराखडा तयार करुन स्मारकाचे काम सुरु करावे, अशा सूचना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी आज दिल्या. मान्यतेशिवाय प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम

पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाने नव्या जागेत प्रशासकीय इमारतीचे काम सुरु केले आहे. मात्र, त्यासाठी प्रशासकीय मान्यताच घेतली नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे 54 कोटींचे काम अडचणीत सापडल्याने विद्यापीठाने ही बाब उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्या कानावर घातली. त्यानंतर सामंत यांनी यातील त्रुटी दूर करुन मान्यता दिली जाईल, असे यावेळी स्पष्ट केले. विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना अहिल्यादेवींच्या स्मारकापासून प्रेरणा मिळावी, या हेतूने विद्यापीठात त्यांचे स्मारक उभारले जाणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडून दीड कोटींचा निधी मंजूर दिला जाणार असून आणखी गरज भासल्यास निधी दिला जाईल, असेही सामंत यांनी विद्यापीठातील पत्रकार परिषदेत सांगितले. स्मारकासाठी आर्किटेक्‍चर नियुक्‍त करुन त्यांचे सर्वोत्तम स्मारक उभारले जाईल. स्मारकाच्या सुशोभिकरणाच्या देखरेखीसाठी कुलगुरु हे सातजणांची उपसमिती नियुक्‍त करतील अणि त्यात दोन शिल्पकार, काही व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्यही असतील, असेही त्यांनी सांगितले. दुसरीकडे अहिल्यादेवींच्या अध्यासन केंद्रासाठी शासनाकडून एक कोटींचा निधी दिला जाईल. महात्मा बसवेश्‍वर अध्यासन केंद्र कार्यान्वित करण्यासाठीही 50 लाखांचा निधी देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. स्मारक समितीत 'यांचा' समावेश

पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे हे स्मारक समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत. तर कार्याध्यक्ष म्हणून कुलगुरु डॉ. मृणालिनी फडणवीस तर सदस्य म्हणून ज्येष्ठ माजी आमदार गणपतराव देशमुख, आमदार रोहित पवार, उत्तमराव जानकर, बाळासाहेब बंडगर, अशोक पाटील, चेतन नरोटे, आदित्य फत्तेपूरकर, बाळासाहेब शेळके, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख गणेश वानकर, पुरषोत्तम बरडे, शहरप्रमुख गुरशांत धुत्तरगावकर, नगरसेविका सारिका पिसे, गेना दोलतोडे, अस्मिता गायकवाड यांचा तर समन्वयक म्हणून कुलसचिव डॉ. विकास घुटे यांचा समावेश आहे.

