सोलापूर : छत्रपती शिवाजी महाराज यांची 390 वी जयंती सोलापूर जिल्ह्यात मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. शिवजयंतीनिमित्त जिल्ह्यात ठिकठिकाणी विविध सामाजिक उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. पंढरपूर

पंढरपूर शहर व परिसरात शिजयंती मोठ्या जल्लोषात साजरी करण्यात आली. शिवजयंतीनिमित्ताने येथील मध्यवर्ती शिवजन्मोस्तव सोहळा समिती, संभाजी ब्रिगेड, कर्नल भोसले चौक शिवजन्मोत्सव समिती व विविध शिवप्रेमी संघटनांच्या वतीने अनेक सामाजिक उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते.

येथील शिवाजी चौकातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्‍वारूढ पुतळ्यास माजी आमदार सुधाकर परिचारक, आमदार भारत भालके, आमदार प्रशांत परिचारक, उद्योजक अभिजित पाटील यांनी पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. याप्रसंगी नगराध्यक्षा साधना भोसले, उपनगराध्यक्ष अनिल अभंगराव, लक्ष्मण पापरकर, नागेश भोसले, नगरसेवक, संदीप मांडवे यांच्यासह शहर व तालुक्‍यातील अनेक शिवप्रेमी नागरिक व विविध संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. अखिल भारतीय मराठा महासंघाच्या येथील शाखेच्यावतीने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पालखी सोहळा मिरवणुकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या मिरवणुकीमध्ये मोठ्या संख्येने शिवभक्त युवतींचे लेझीम पथक व महिला भगिनी मोठ्या संख्यने सहभागी झाल्या होत्या. संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने शहरातील प्रमुख चौकातून शोभायात्रा काढण्यात आली. यावेळी ब्रिगेडचे किरण घाडगे, बंटी वाघ, स्वागत कदम आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. याशिवाय घरोघरी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेची प्रतिष्ठापना करून शिवजयंती उत्सव मोठ्या उत्साहाने साजरा केला. हेही वाचा - छत्रपतींचा जयजयकार घुमला आसमंतात सांगोला

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 390 व्या जयंती उत्सवानिमित्त बुधवार (ता. 19) रोजी सांगोला शहरातून भव्य रॅली काढण्यात आली होती. तत्पूर्वी छत्रपती शिवाजी चौकातील महाराजांच्या पुतळ्यास अभिषेक घालण्यात आला. यावेळी विविध पक्षातील नेतेमंडळी व शिवप्रेमींनी पुष्पहार अर्पण करून महाराजांना अभिवादन केले. घोडदळ, पायदळ, दांडपट्टा, नाशिक ढोल, हलगी अश्‍या पारंपरिक वाद्यासह शहराच्या प्रमुख मार्गावरून भव्य रॅली काढण्यात आली. या रॅलीमध्ये शहरातील व ग्रामीण भागातील असंख्य शिवप्रेमी सहभागी झाले होते. यावेळी कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूरग्रस्त लोकांना सुरक्षित स्थळी पोहोचविणाऱ्या नावाड्यांचा 'मानदेश कृतज्ञता' पुरस्कार देऊन सन्मान व तालुक्‍यातील राज्यस्तरीय व राष्ट्रीय खेळाडूंचा सत्कार करण्यात आला. सकाळी दहा वाजता सांगोला शहरातून भव्य रॅलीचे आयोजन करण्यात आली होती. रॅलीमध्ये अश्वारूढ छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजीराजे व मावळे यांच्या सजीव देखाव्यासह सवाद्य मिरवणूक लढण्यात अली. यावेळी शहरातील सर्व महापुरुषांना पुष्पहार अर्पण करण्यात आले. जयंतीनिमित्त 23 फेब्रुवारी पर्यंत देशभक्तीपर नृत्य, वक्तृत्व, काव्य वाचन स्पर्धा व रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. माढा

माढा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात संग्राम मध्यवर्तीतर्फे शिवजन्मोत्सव साजरा करण्यात आला. यावेळी आमदार बबनराव शिंदे, माजी आमदार धनाजीराव साठे, नगराध्यक्षा ऍड. मीनल साठे, शिवसेना जिल्हा समन्वयक प्रा. शिवाजीराव सावंत, माजी जिल्हा परिषद सदस्य झुंजार भांगे, उपनगराध्यक्षा लक्ष्मीबाई राऊत, पोलिस निरीक्षक भगवान खारतोडे, बाबा मस्के, मुन्ना साठे, नगरसेविका संजीवनी भांगे, अनिता भांगे, सभापती कल्पना जगदाळे, सुप्रिया बंडगर, अनिता सातपुते, शीला खरात, वनिता शहाणे, बाळाकृष्ण गायकवाड, संतोष पाडुळे, अक्षय भांगे, रामभाऊ भांगे आदी उपस्थित होते. आज सकाळी मुन्ना साठे व शंभू साठे मित्रमंडळाने श्री माढेश्‍वरी मंदिरातून शिवजयंतीनिमित्त दुचाकी रॅली काढली. साठे गल्ली येथेही शिवजयंतीनिमित्त छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास मान्यवरांच्या उपस्थितीत अभिवादन करण्यात आले. माढा शहर ब्राह्मण समाजसेवा संघाच्यावतीने कसबा पेठेतील श्री रामकृष्ण मठात शिवजन्मोत्सव साजरा केला. मराठा उद्योजक संघाने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त माढा तालुक्‍यातील 50 जिल्हा परिषद शाळांना छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रतिमा भेट दिली. तसेच विद्यार्थ्यांना खेळाच्या ड्रेसचे वाटप केले. हेही वाचा - Shivjayanti 2020 सोलापुरातील कोणत्या मंडळाचा काय कार्यक्रम वाचा (video) मंगळवेढा

सार्वजनिक शिवजयंती उत्सव मंडळाच्यावतीने काढण्यात आलेल्या शिवप्रतिमेच्या मिरवणुकीमध्ये येथील जवाहरलाल हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी शिवकालीन शस्त्रविद्या प्रात्यक्षिक सादर करून उपस्थिताची मने जिंकली. शालेय विद्यार्थी शिवकालीन प्रात्यक्षिकाची माहिती युद्धनिती यांची माहिती व्हावी म्हणून जवाहरलाल हायस्कूल मंगळवेढा या हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी नेत्रदीपक अशी तयारी करून शिवकालीन शस्त्रविद्या प्रात्यक्षिक सादर केली. शिव कालामध्ये प्रचलित शस्त्र विद्यांमध्ये भालाफेक, दानपट्टा, लाठी, काठी तलवारबाजी ज्योतिषशास्त्र विद्या शिकवल्या जात होत्या. आजच्या काळात या सर्व शास्त्रविद्या लोप पावत चाललेल्या आहेत. शस्त्रविद्या पुन्हा एकदा पुनर्जीवित करीत जवाहरलाल हायस्कूल प्रशिक्षक शिवकुमार स्वामी, नितीन मोरे व संतोष दुधाळ यांनी प्रशालेतील श्रद्धा अवताडे, श्रुती स्वामी, सुप्रिया आतार, समृद्धी बोमना, मनीषा सलगर, प्रियांका सावंत, रूपाली नागणे, गौरी मोरे, तनुजा मोरे, प्राची डावरे, प्रसाद मोरे, अजिंक्‍य मोरे, ऋषिकेश चव्हाण, प्रज्वल काटे, सुमित दुधाळ, श्रेयस स्वामी अशा एकूण 17 विद्यार्थी व विद्यार्थिनी नेत्रदीपक असे प्रात्यक्षिक तयार केले. मोहोळ

मोहोळ शहरामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, कै. भाई विलास फाटे मित्रमंडळ, शिवशाही प्रतिष्ठान, शिव-दिपक प्रतिष्ठान, राजे प्रतिष्ठान, शिवश्री प्रतिष्ठान, राजमुद्रा प्रतिष्ठान, कै. सुभाष देशमुख प्रतिष्ठान, शिवसंस्कार प्रतिष्ठान, शिवराजे शिवजन्मोत्सव यशवंत नगर, गवत्या मारूती चौक, महापारेषण कार्यालय, नगरपरिषद आदींसह विविध सार्वजनिक मंडळे, प्रशासकीय कार्यालयेख, शाळा, महाविद्यालये येथे विविध सामाजिक उपक्रमाच्या माध्यमातून मोठ्या उत्साहात शिवजन्मोत्सव साजरा करण्यात आला. यानिमित्ताने आयोजित रक्तदान शिबीरात 325 रक्तदात्यांनी रक्तदान केले. याचबरोबर शहरातील विविध सार्वजनिक शिवजन्मोत्सवामध्ये छत्रपती शिवाजी महारांजा पेहरावातील बाल कलाकार, मावळे, सायकलवर भगवे ध्वज लावत अभिमानाने घिरट्या मारणारे लहान मुले, तर वैशिष्ठ पूर्ण पेहरावाने गटागटाने फिरणारे प्रतिष्ठानचे कार्यकर्ते सर्वाचे लक्ष वेधून घेत होते. करमाळा

करमाळा शहर व तालुक्‍यात श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. करमाळा शहरातून भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. जयंतीनिमित्त शहरात जागोजागी भगवे झेंडे लावण्यात आले होते. तसेच तालुक्‍यातील प्रत्येक गावात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले. सर्व शासकीय कार्यालये, शाळा व ग्रामपंचायत येथे शिवजयंती साजरी करण्यात आली. करमाळा शहरातील छत्रपती चौक येथील श्री शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला राज्यभिषेक करण्यात आला. यावेळी रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. करमाळा येथील छत्रपती चौक येथे सकाळपासून विविध मान्यवरांनी उपस्थित राहून शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण केले. दिवसभर विविध संघटनाच्या व शाळाच्या वतीने विद्यार्थ्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर वेगवेगळ्या कला सादर केले. यावेळी शिवकालीन दानपट्टा, तलवारबाजी, कराटे हे साहसी खेळ विद्यार्थ्यांनी दाखवले.

Web Title: One click on Shiv Jayanti in Solapur district