बार्शी (जि. सोलापूर) : लातूर-कुर्डुवाडी रस्त्यावर बार्शी येथे गाताचीवाडी चौकात दुचाकी व लक्‍झरी बस अपघातात एकजण जागीच ठार झाला. बार्शी तालुका पोलिस ठाण्यात चालकाविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. अपघातानंतर चालक पळून गेला आहे.

शिवाजी पांडुरंग उंदरे (वय 52, रा. 14 नंबर शाळेमागे, सुभाषनगर) असे ठार झालेल्या व्यक्तीचे नाव असून राहुल उंदरे यांनी फिर्याद दाखल केली. ही घटना शनिवारी रात्री आठ वाजता घडली. लक्‍झरी चालकाच्या नावाचा तपास सुरू आहे. लातूर येथून पुण्याकडे रिकामी बस (एमएच 23 डब्ल्यू 5020) निघाली असताना गाताचीवाडी चौकात दुचाकीला (एमएच 01 एफए 5713) जोरदार धडक दिली. दुचाकीवरचे शिवाजी उंदरे हे व्यंकटेश फिलामेंट प्रायव्हेट लिमिटेड कारखान्यात नोकरी करतात. ते रात्री आठच्या दरम्यान कामाला निघाले असता हा अपघात झाला. अपघातानंतर बस रस्त्याच्या कडेला असलेल्या पत्रा शेडमध्ये घुसली. तेथे कोणी नसल्याने जीवितहानी झाली नाही. अंधाराचा फायदा घेऊन लक्‍झरीचालक अपघातानंतर पसार झाला. जवळ असलेल्या नागरिकांनी पोलिसांना फोनद्वारे अपघाताची माहिती दिली. उंदरे यांना रुग्णालयात दाखल केले पण वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी उपचारापूर्वीच मृत घोषित केले.

Web Title: One killed in bus accident driver absconding after the accident