बारदाना दुकानाला भर दुपारी लागली आग

कुर्डुवाडी (सोलापूर) : बालोद्यान जवळील भगवा झेंडा चौकात लॉकडाउनच्या काळात बंद असलेल्या बारदान्याच्या दुकानाला शुक्रवारी (ता. १५) आग लागल्याने सुमारे एक लाखाचे नुकसान झाले. सुदैवाने यामध्ये कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. आगीचे नेमके कारण समजु शकले नाही. या भागात दुकाने जवळजवळ आहेत. परिसरातील तरुणांनी वेळीच आग विझवल्याने मोठी हानी टळली.

गुरुवारपासुन तीन दिवस कुर्डुवाडी शहरात जनता कर्फ्यु सुरु आहे. दुपारी कडक उन होते. या चौकातील सुहास शेंडे यांच्या बारदाना दुकानाला आग लागली. धूर येताना दिसताच दीपक पेट्रोलियमचे मालक अमोल जगदाळे यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांसह धाव घेतली. आग आटोक्यात आणण्यासाठी त्यांच्या पेट्रोल पंपावर असलेल्या फायर फायटरचा उपयोग केला. पाण्याचा टँकर व विठ्ठलराव शिंदे साखर कारखान्याचा अग्नीशमन बंबाच्या सहाय्याने आग आटोक्यात आणली. नगराध्यक्ष समीर मुलाणी, सौरभ परबत, चैतन्य उकरंडे, सागर होनमाने, क्षितिज टोणपे, जितेंद्र गायकवाड, इरफान शेख, किरण व्यवहारे, भजनदास बागल, जयदीप ढावरे, भीमराव उबाळे, विवेक दीक्षित, वैभव कुलकर्णी, अभिजित सोलनकर, बिटू दाळवाले, बडेसाहब दाळवाले आदींनी आग विझवण्यासाठी मदत केली. श्री शेंडे यांच्या दुकानातील सुमारे एक लाख रुपयांचा साखरेचा बारदाना भस्मसात झाला. याची कुर्डुवाडी पोलिस ठाण्यात नोंद करण्याची प्रक्रिया सुरु होती. शेजारील दोन दुकानांचे ही थोडे नुकसान झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे.

अमोल जगदाळे म्हणाले, दुकानातून अचानक धूर येताना दिसला. आग आटोक्यात आणण्यासाठी सहक-यांच्या सहायाने फायर फायटरचा उपयोग केला. आगीमुळे बारदाना दुकानाचे नुकसान झाले परंतू वेळेवर आग विझल्यामुळे पुढील मोठा अनर्थ टळला.

