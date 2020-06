करजगीतील एकाचा कोरोनाने मृत्यू; ग्रामीण भागात आज वाढले 16 रुग्ण 

सोलापूर ः जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाच्या आज आलेल्या अहवालामध्ये करजगी (ता. अक्कलकोट) येथे एका रुग्णाचा सारीने मृत्यू झाला. त्याचबरोबर आज जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात 16 रुग्ण कोरोना व सारीने बाधित असल्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात बाधित झालेल्या रुग्णांची संख्या 133 इतकी झाली आहे. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातून आज 95 जणांचे अहवाल प्राप्त झाले. त्यापैकी 79 जणांचे अहवाल निगेटिव्ह आले तर 16 जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आढळून आले आहेत. 16 जणांमध्ये आठ पुरुष व आठ स्त्रियांचा समावेश आहे. या 16 जणांपैकी एकाचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या 11 इतकी झाली आहे. करजगी येथील मयत झालेली व्यक्ती 77 वर्षाची आहे. त्यांना उपचारासाठी 13 जूनला सोलुारातील खासगी दवाखान्यामध्ये दाखल केले होते. 14 जूनला पहाटे त्यांचा मृत्यू झाला. मृत्यूनंतर त्यांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. आज आढळून आलेले रुग्ण हे चंद्रोदयनगर कुंभारी (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील एक स्त्री, नवीन विडी घरकुल (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील दोन स्त्रिया, अश्‍विनी वैद्यकीय महाविद्यालय कुंभारी येथील क्वार्टर्समधील दोन पुरुष, करजगी (ता. अक्कलकोट) येथील एक पुरुष, पारधीवस्ती मुळेगाव (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील पाच पुरुष, तीन स्त्रिया, भोजाप्पा तांडा कवठे (ता. उत्तर सोलापूर) येथील एक स्त्री, बगले बरड सोलापूर रोड, बार्शी येथे एक स्त्री कोरोनाबाधित आढळून आली आहे.

Web Title: one person dead of Corona in karajagi; In rural areas today increased to 16 patients