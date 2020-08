सोलापूर : शहरातील एक हजार 117 व्यक्‍तींची कोरोना टेस्ट आज झाली. त्यामध्ये 58 जणांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले असून अनुसया कॉम्प्लेक्‍स येथील भवानी पेठेतील 81 वर्षीय पुरुषाचा मृत्यू झाला आहे. आतापर्यंत शहरातील सहा हजार 283 व्यक्‍तींचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. ठळक बाबी... शहरातील एकूण 55 हजार 975 व्यक्‍तींची झाली टेस्ट

आतापर्यंत शहरात सहा हजार 283 पॉझिटिव्ह; 397 रुग्णांचा मृत्यू

आज शहरात सापडले 58 नवे रुग्ण अन्‌ एकाचा झाला मृत्यू

शहरातील चार हजार 698 रुग्णांची कोरोनावर मात; एक हजार 188 रुग्णांवर उपचार सुरु

पत्रा तालिमजवळ, मुख्याध्यापक भवनजवळ (मुरारजी पेठ), गुरुदेव दत्तनगर (भाग क्र. पाच), सिध्देश्‍वर नगर (एमआयडीसी), रेल्वे लाईन्स, विठ्ठल मंदिराजवळ (देगाव रोड), शास्त्री नगर, उत्तर सदर बझार, आंबेडकर नगर (तालुका पोलिस ठाण्याजवळ), धोत्री वस्ती (भवानी पेठ), भूषण नगर (रामवाडी), महालक्ष्मी नगर (गवळी वस्ती), पश्‍चिम मंगळवार पेठ, वसंत विहार (साई सुपर मार्केट), कल्याण नगर भाग क्र.दोन, रत्नमंजिरी नगर, नरेंद्र नगर, अशोक नगर (विजयपूर रोड), मोटे वस्ती (बुधवार पेठ), शेळगी, नितीन नगर (अक्‍कलकोट रोड), द्वारकानगरी, म्हाडा कॉलनी, सत्यनारायण नगर (जुळे सोलापूर), रचना नगर (आयएमएस स्कूलजवळ), आसरा सोसायटी, समरा नगर, कविता नगर, पवन अपार्टमेंट (दमाणी नगर), हुच्चेश्‍वर नगर (कुमठा नाका), शिवगंगा नगर (नई जिंदगी), शनिवार पेठ (उत्तर सोलापूर), लक्ष्मी नगर (बाळे), स्वामी विवेकानंद नगर (हुत्तरे वस्ती), संगमेश्‍वर नगरजवळ (अक्‍कलकोट रोड) आणि सिंधू विहार याठिकाणी नवे रुग्ण आढळले आहेत. गर्दी वाढली पण स्वयंशिस्त लागली

शहरातील लॉकडाउन शिथिल झाल्यानंतर जनजीवन पूर्ववत झाले आहे. उद्या (रविवारी) शहरातील सर्व बाजारपेठा, दुकानेही सुरु ठेवली जाणार आहेत. बाजारात मोठी गर्दी होऊ लागली आहे. मात्र, मास्कचा वापर, सॅनिटायझरचा वापर वाढला असून सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन होऊ लागले आहे. नागरिकांमध्ये स्वयंशिस्त लागल्याने शहरातील टेस्टच्या तुलनेत रुग्णसंख्या कमी झाल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे.

Web Title: One thousand 117 people the corona test, 58 positive and one