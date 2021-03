पंढरपूर (सोलापूर) : कोरोनाचा राज्यातील वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन श्री विठ्ठल - रुक्‍मिणी मंदिर समितीने 17 मार्चपासून ऑनलाइन बुकिंग करून आलेल्या केवळ पंधराशे भाविकांनाच दिवसभरात दर्शनास मंदिरात प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर आणि कार्यकारी अधिकारी विठ्ठल तथा सुनील जोशी यांनी दिली. गेल्या वर्षी जेव्हा कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव सुरू झाला तेव्हा दक्षता म्हणून श्री विठ्ठल - रुक्‍मिणी मंदिर 17 मार्च 2020 पासून भाविकांसाठी बंद ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर तब्बल आठ महिन्यांनंतर 15 नोव्हेंबरपासून शासनाच्या निर्देशानुसार मंदिरात भाविकांना मुखदर्शनासाठी प्रवेश देणे सुरू करण्यात आले होते. निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा सचिव आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, सोलापूर यांनी कळवल्यानुसार, काही दिवसांपासून ऑनलाइन बुकिंग करून आलेल्या तीन हजार भाविकांना दर दिवशी मंदिरात प्रवेश देण्याचे ठरवण्यात आले होते. परंतु, राज्यात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव पुन्हा वाढू लागला आहे. राज्यातील काही शहरांत रात्रीची संचारबंदीही लागू करण्यात आली आहे. त्याचा परिणाम पंढरपूर येथे श्री विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांवर झाला आहे. दिवसभरात प्रत्यक्षात तीन हजार भाविकांना मंदिरात प्रवेश देण्यात येणार असताना केवळ आठशे ते एक हजार भाविकच मंदिरात दर्शनासाठी जात होते. आता 15 मार्च रोजी जिल्हाधिकारी यांनी कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने दक्षता म्हणून मंदिरात प्रवेश देण्यात येत असलेल्या भाविकांची संख्या कमी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्याची दखल मंदिर समितीने घेतली आहे. मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (मंगळवारी) दुपारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये उद्या (ता. 17) पासून ऑनलाइन पद्धतीने दर्शनाचे बुकिंग करून आलेल्या केवळ पंधराशे भाविकांनाच दिवसभरात मंदिरात प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Only fifteen hundred devotees will be allowed to visit Vitthal Rukmini Temple from Wednesday