बार्शी (सोलापूर) : शिक्षण संस्थेत कार्यरत असलेल्या चार शिक्षकांचा 38 लाख 82 हजार 518 रुपये थकित पगार त्यांच्या परस्पर स्वतःच्या खात्यावर जमा करुन शिक्षकांची फसवणूक केल्याप्रकरणी तालुक्‍यातील सर्जापूर येथील जय जगदंबा बहुउद्देशीय संस्थेचे सचिव बाळासाहेब नरहरी कोरके, जामगाव येथील माध्यमिक आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक पांडुरंग महादेव कानगुडे यांच्याविरोधात चार गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश माढा प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी ए. टी. गित्ते यांनी माढा पोलिसांना दिले आहेत.

संस्थाचालकावर अपहार व फसवणुकीप्रकरणी एकाचवेळी चार गुन्हे दाखल होण्याची ही पहिलीच वेळ असल्यामुळे शिक्षणक्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. कोरके याचा गैरव्यवहार उघडकीस आल्याने या संस्थेच्या अनेक शाखांवर काही महिन्यापूर्वीच शासनाने प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

समाजकल्याण विभागाच्यावतीने अनुदान मिळणाऱ्या जामगाव माध्यमिक आश्रमशाळेत हनुमंत क्षीरसागर, हरी पोटभरे, शिवाजी घुगे, समाधान हजारे हे शिक्षक कार्यरत होते. या शिक्षकांचा जून 2010 ते एप्रिल 2013 दरम्यानचा पगार त्यांना मिळाला नव्हता. त्याबाबत वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर थकित 38 लाख 82 हजार 518 रुपये पगार आश्रमशाळेच्या बॅंक खात्यावर 16 डिसेंबर 2013 रोजी जमा करण्यात आला होता. त्यापैकी पांडुरंग कानगुडे याने स्वत: दहा लाख रुपये काढून घेतले तर उर्वरित रक्कम त्यांनी कोरके याच्या बॅंक खात्यावर भरली असल्याचे उघड झाले. चार शिक्षकांनी सोसायटीचे कर्ज काढल्याची व त्याच्या परतफेडीसाठी हे पैसे भरल्याची कागदपत्रे तयार केली होती. या शिक्षकांनी सोसायटीचे कर्ज काढलेले नसल्यामुळे त्या दोघांकडे शिक्षकांनी पगाराची मागणी केली असता त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. प्रथम पोलिसांकडे तक्रार केली. मात्र त्यांनी दखल घेतली नाही. याबाबत माढा न्यायलयात फिर्याद दाखल केली. त्यानुसार माढा न्यायालयाने चारही प्रकरणात कोरके आणि कानगुडे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करुन 20 नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल सादर करावा, असे आदेश दिले आहेत. शिक्षकांच्यावतीने ऍड. आर. यु. वैद्य काम पहात आहेत. संपादन : वैभव गाढवे

