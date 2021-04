पोटनिवडणुकीची वाढली रंगत ! पंढरपुरात राष्ट्रवादीच्या मदतीला मनसे

पंढरपूर (सोलापूर) : पंढरपूर विधानसभा पोट निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोचला आहे. भाजप आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षात रस्सीखेच सुरू असतानाच अपक्ष उमेदवार शैला गोडसे यांनी मतदार संघात मोठं आव्हान उभे केले आहे. अशातच आता राष्ट्रवादीच्या मदतीला मनसेही निवडणूक प्रचारात उतरली आहे. त्यामुळे निवडणुकीतील रंगत आणखी वाढली आहे. मनसेचे प्रदेश सरचिटणीस दिलीप धोत्रे यांनी पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादीचे उमेदवार भगिरथ भालके यांना पाठिंबा देत असल्याचे जाहीर केले. दोन दिवसापूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मनसेचे प्रदेश सरचिटणीस दिलीप धोत्रे यांच्या घरी भेट दिली होती. त्यावेळी त्यांनी राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला सहकार्य करण्याविषयी विनंती केली होती. त्यानंतर आज दिलीप धोत्रे यांच्या उपस्थितीत प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची बैठक झाली. बैठकीमध्ये पाठिंबा देण्याविषयी निर्णय देण्याचा घेण्यात आला. त्यानंतर श्री. धोत्रे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार भगिरथ भालके यांना पाठिंबा दिल्याची माहिती दिली. यापूर्वीच्या पोट निवडणुकीत मनसेने निधन पावलेल्या सदस्यांच्या कुटुंबातील उमेदवाराला सहकार्य केले आहे. त्यानुसार पंढरपूरच्या निवडणुकीत ही भगिरथ भालकेंना पाठिंबा दिल्याचे धोत्रे यांनी स्पष्ट केले. उद्यापासून पंढरपूर-मंगळवेढा तालुक्यात समांतर प्रचार यंत्रणा राबवण्यात येणार असल्याचे ही श्री. धोत्रे यांनी सांगितले. जिल्हा अध्यक्ष प्रशांत गिड्डे, तालुका अध्यक्ष शशिकांत पाटील, विधानसभा मतदार संघाचे अध्यक्ष अनिल बागल, बाळासाहेब चौगुले, स्वप्नील जाधव, तेजस गांजाळे, नागेश इंगोले आदी उपस्थित होते. संपूर्ण लाॅकडाऊनला मनसेचा विरोध कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी विकेंण्ड लाॅकडाऊन सुरू आहे. आणखी कडक लाॅकडाऊन होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान कडक निर्बंध आणि लाॅकडाऊनला मनसेने विरोध केला आहे. यासंदर्भात मनसेचे प्रदेश सरचिटणीस दिलीप धोत्रे यांनी राज्य सरकारच्या लाॅकडाऊन धोरणांवर पीक करत लाॅकडाऊनला मनसेचा विरोध असल्याचे स्पष्ट केले.

